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07.12.2021 23:24
Рубрика: Власть

Путин и Байден вспомнили о союзничестве СССР и США в годы войны

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин в ходе беседы отметили важность сохранения духа диалога, начавшегося в Женеве в июне этого года и вспомнили о союзнических отношениях двух стран в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам переговоров.

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"Речь, в частности, шла о реализации итогов состоявшегося в июне 2021 года в Женеве российско-американского саммита. Отмечена важность последовательного выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей и сохранения "духа Женевы" при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других возникающих между Россией и США проблем", - говорится в сообщении.

Президенты "в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны" и подчеркнули, что "принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях".

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