Путин назвал страхи по "омикрону" преждевременными

Новый штамм коронавируса "омикрон", по оценкам специалистов, не такой уж и опасный, его даже называют "живой вакцинацией". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Новый штамм коронавируса, "говорят, не такой и вредный, некоторые специалисты называют даже, что это живая вакцинация", сказал Владимир Путин.

"Но не будем забегать вперед, во всяком случае отскок некоторый на рынках произошел, страхи оказались преждевременными по поводу этого нового штамма, но все равно мы должны исходить из того, что уже пережили в предыдущие полтора года", - заметил он.

"И мы знаем все здесь подводные камни, уже достаточно хорошо изучили с точки зрения их влияния на экономику", - заключил президент.