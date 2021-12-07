Путин объяснил рост цен и назвал способ борьбы с инфляцией

Рост цен, который фиксируется в настоящее время, носит глобальный характер и объясняется мягкой бюджетной политикой в ряде ведущих экономических держав.

"Основные причины [роста цен] - это чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран, развитых экономик", - приводит заявление Путина на совещании по экономическим вопросам РИА Новости.

По его словам, борьба с инфляцией должна учитывать эти обстоятельства.

"Основной акцент прошу делать на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. В первую очередь это касается продовольственных товаров", - пояснил президент.