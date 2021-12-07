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Рубрика: Власть

Путин объяснил рост цен и назвал способ борьбы с инфляцией

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Рост цен, который фиксируется в настоящее время, носит глобальный характер и объясняется мягкой бюджетной политикой в ряде ведущих экономических держав.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Основные причины [роста цен] - это чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран, развитых экономик", - приводит заявление Путина на совещании по экономическим вопросам РИА Новости.

По его словам, борьба с инфляцией должна учитывать эти обстоятельства.

"Основной акцент прошу делать на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. В первую очередь это касается продовольственных товаров", - пояснил президент.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Товары и цены Президент Цены на продукты

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