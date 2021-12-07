Путин поручил вернуть инфляцию в 2022 году к 4 процентам

В следующем году перед кабмином стоит важная задача - вернуть инфляцию к 4 процентам. Об этом шла речь на совещании, которое по видеосвязи провел из Сочи Владимир Путин.

"Главная проблема сегодня и для экономики, и для граждан - рост инфляции", - отметил президент. На конец ноября она составила 8,4 процента, и в 2022 году ее нужно вернуть к целевому уровню - 4 процента. "Рост цен носит глобальный характер", - сказал Путин. Его основные причины - чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран развитых экономик, пояснил он.

Президент поручил реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент должен быть на увеличение предложения товаров и услуг на внутреннем рынке, сказал он. В первую очередь это касается продовольственных товаров. "Правительство сейчас принимает энергичные меры, надеюсь, они будут эффективными", - заметил Путин. В 2022 году должно существенно увеличиться производство и поставки мяса, сахара, овощей, указал он.