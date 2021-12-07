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07.12.2021 17:03
Рубрика: Власть

Путин принял участие в запуске движения по Большой кольцевой линии метро Москвы

Текст: Кира Латухина
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи из Сочи принял участие в церемонии старта движения на новых станциях Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

"Очень значимое, приятное и праздничное событие", - заявил Владимир Путин, назвав проект масштабным и крайне востребованным, важной вехой в строительстве метро.

Фото: t.me/ DtRoad
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Впервые в истории отечественного метростроения запускается сразу десять станций, сказал он. Это заметно улучшит транспортную доступность целого ряда районов на западе и юге столицы.

"Для миллионов людей поездки станут более быстрыми, удобными, разгрузятся радиальные линии подземки. Изменится весь ритм жизни города", - заявил президент.

Теперь будут работать 22 станции Большой кольцевой линии - почти 44 км пути и 90 км однопутных туннелей, это гигантская работа, оценил Путин. После завершения строительства объекта он будет претендовать на то, чтобы считаться самым длинным кольцом в мире, сказал он. За последние 10 лет московская подземка пополнилась ста новыми станциями метро и МЦК, отметил президент. Метро стало в полтора раза длиннее. "Такие высочайшие темпы развития нужно, безусловно, поддерживать и впредь", - подчеркнул он.

Президент похвалил мэра Москвы и его команду за решение транспортных проблем города. К 2023 году планируется, что в столице будет 293 станции и сеть линий общей протяженностью 530 км, сказал он.

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