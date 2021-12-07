Путин призвал не перекладывать на РФ ответственность за ситуацию на Украине

Тема Украины заняла преобладающее место в общении Путина и Байдена. Американский президент акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

"Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей", - отмечается в сообщении. Российский лидер подчеркнул, что "Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений".

Лидеры условились "поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам", сообщает пресс-служба Кремля.