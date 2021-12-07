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07.12.2021 23:07
Рубрика: Власть

Путин призвал не перекладывать на РФ ответственность за ситуацию на Украине

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин в беседе с американским лидером Джо Байденом указал на ответственность НАТО в эскалации ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля по итогам переговоров.

Тема Украины заняла преобладающее место в общении Путина и Байдена. Американский президент акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

Фото: ТАСС/ youtube.com
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"Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей", - отмечается в сообщении. Российский лидер подчеркнул, что "Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений".

Лидеры условились "поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам", сообщает пресс-служба Кремля.

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Власть Работа власти Внешняя политика Президент Россия и США Переговоры по урегулированию конфликта на Украине Расширение НАТО

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