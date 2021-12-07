Путин заявил о стремлении сил на Западе развалить Россию

Определенные силы на Западе стремились к развалу Российской Федерации, считает президент Владимир Путин.

Заявление, сообщает РИА Новости, прозвучало в анонсе документального фильма "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1". Фильм посвящен 30-летию распада СССР.

Глава государства высказался также о том, как приходится принимать непростые и рискованные решения. "Если ты внутренне убежден в том, что ты прав, в том, что действуешь исключительно в интересах народа России, - это в итоге оказывается правильным выбором", - уверен Путин.