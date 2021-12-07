Путин заявил о восстановлении рынка труда

Кабмин смог выполнить главную задачу на этот год - восстановить рынок труда, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Экономическая динамика в целом позитивная, оценил глава государства. По итогам 10 месяцев ВВП вырос на 4,6 процента. Это хороший показатель для российской экономики, считает он.

Инвестиции за три квартала оказались в плюсе на 7,6 процента - "тоже хорошо", сказал президент. Объемы кредитования не снизились, несмотря на увеличение ключевой ставки ЦБ, продолжил Путин, а занятость достигла 72,3 миллиона человек, что соответствует уровню второй половины "доковидного" 2019 года.

Нерешенных вопросов и проблем еще много, но ключевая задача правительства на этот год - восстановить рынок труда - выполнена, подчеркнул президент.