Бывшего полицейского будут судить за незаконно полученные 11,9 млн рублей

Мошенничество в особо крупном размере - такова уголовная статья в деле бывшего сотрудника органов внутренних дел. Он с несколькими гражданами провернул аферу с получением государственных выплат чернобыльцам.

В СК по Брянской области сообщают, что с марта 2014 года по апрель 2015 года участковый полиции вместе с собственниками пяти домов в Климовском районе Брянской области решили "заработать". Хозяева домов не имели право на получение денежной компенсации материального ущерба "в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", но очень хотели получить выплату. Им помог участковый, который оформил необходимые документы и незаконно получил государственные выплаты в общей сумме 11 859 000 рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники полиции и федеральной службы безопасности региона. Во время расследования обвиняемым возмещена часть ущерба - 1 млн 200 тысяч рублей.

Прокуратура утвердила обвинение. Бывший участковый под стражей дожидается суда. А против его соучастников уголовные дела еще не закончены.