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07.12.2021 11:37
Рубрика: Происшествия

Бывшего полицейского будут судить за незаконно полученные 11,9 млн рублей

Текст: Наталья Козлова
Мошенничество в особо крупном размере - такова уголовная статья в деле бывшего сотрудника органов внутренних дел. Он с несколькими гражданами провернул аферу с получением государственных выплат чернобыльцам.
Фото: Владимир Гердо/ ТАСС Фото: Владимир Гердо/ ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ ТАСС

В СК по Брянской области сообщают, что с марта 2014 года по апрель 2015 года участковый полиции вместе с собственниками пяти домов в Климовском районе Брянской области решили "заработать". Хозяева домов не имели право на получение денежной компенсации материального ущерба "в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", но очень хотели получить выплату. Им помог участковый, который оформил необходимые документы и незаконно получил государственные выплаты в общей сумме 11 859 000 рублей.

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Преступление выявили оперативные сотрудники полиции и федеральной службы безопасности региона. Во время расследования обвиняемым возмещена часть ущерба - 1 млн 200 тысяч рублей.

Прокуратура утвердила обвинение. Бывший участковый под стражей дожидается суда. А против его соучастников уголовные дела еще не закончены.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область

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