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07.12.2021 15:48
Рубрика: Происшествия

Директор воронежских кладбищ задержан по подозрению в коррупции

Текст: Антон Валагин

В Воронеже директор муниципального казенного учреждения, ведающего городскими кладбищами, задержан по подозрению в коррупции. Как считают следователи, 51-летний администратор требовал полмиллиона рублей за место на закрытом погосте.

Названа сумма ущерба от коррупционных преступлений в Ростовской области

- Предварительно установлено, что 6 декабря 2021 года к директору обратился житель Воронежа с просьбой выделить участок для погребения пожилой родственницы после ее смерти. Директор, заведомо зная, что на данном кладбище допустимо лишь захоронение супругов и родственников ранее умерших лиц, согласился помочь в решении данного вопроса, - рассказали в региональном управлении СКР. За свои услуги директор потребовал 500 тысяч рублей, которые надо было передать его знакомой, ритуальному агенту.

В тот же день женщину после получения денег задержали, затем пришли и за директором. Уголовное дело о покушении на получение взятки в крупном размере возбуждено по материалам, собранным региональными управлениями ФСБ и МВД.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Борьба с коррупцией

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