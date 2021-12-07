Еду завтрашнего дня обсудили на конференции в Белгороде

Аграрии предложили ученым разработать стартапы, так или иначе связанные с новыми принципами потребления. Известно, что бургер с котлетой из сои и гороха, капучино на растительном молоке и прочие продукты питания, успешно маскирующиеся под еду животного происхождения, сегодня в моде. Крупные холдинги готовы уловить современные тренды в питании и инвестировать серьезные средства в их реализацию. Что такое еда завтрашнего дня и с чем ее готовить, выясняла корреспондент "РГ" на профильной конференции в Белгороде.

Запрос на лучшее блюдо

Все началось с конкурса AgroTech Innovation Belgorod 2021, инициатива проведения которого принадлежит менеджменту белгородского холдинга "Агро-Белогорье". Три месяца оргкомитет собирал заявки от профессиональных команд ученых, разработки которых позволят отечественному АПК развиваться еще более стремительно. Рассматривались как проекты цифровизации агропромышленного комплекса, так и технологические наработки в отрасли растениеводства и животноводства, утилизации отходов и производства кормов для животных.

В результате откликнулось свыше 100 команд-участниц, география которых оказалась настолько широка, что конкурс сразу можно назвать международным: жюри рассматривало разработки авторов из Тюмени, Уфы, Севастополя, Курска, Липецка и Штутгарта. Выбрать 11 финалистов казалось крайне непростой задачей, однако после нужно было определить еще и победителей конкурса.

Краткое описание проектов-лидеров говорит само за себя. Технология переработки белковосодержащих отходов животного происхождения заинтересовала не только жюри, но и представителей большинства агрохолдингов, приехавших на конференцию как раз за инновациями. Автор проекта Владимир Волков из Калининграда отметил, что она может быть очень востребованна и при этом не так уж и затратна.

Представивший проект производства биопротеина из биогаза, получаемого в результате переработки отходов сельхозпроизводства, крымчанин Вячеслав Лень обратил внимание на то, что эти технологии могут применяться не только в сельском хозяйстве, но и в фармацевтической промышленности. Клеточный фарш как пищевой продукт нового вида предложил аудитории Данил Маклаков.

- Усовершенствованные продукты мы скоро сможем производить без ущерба окружающей среде и животным, - рассказал он.

Впрочем, пока еще клеточный фарш не стал продуктом повседневного спроса, автор проекта из Воронежа Михаил Сыромятин предлагает сосредоточиться на сырье для фарша традиционного. Он удивил коллег научными изысканиями в области микробиома свиней. Признался: команда сама не ожидала такого открытия.

- Микробиом кишечника свиней позволят снизить конверсию корма, - рассказал ученый. - И с помощью бактерий, которые живут в кишечнике, мы можем улучшить здоровье животных и получить хорошие результаты при откорме.

Перечисленные проекты, а также те, которые не стали победителями, но оказались весьма перспективными, представители агрохолдингов возьмут на вооружение. Все они заинтересованы в реализации научных разработок не меньше, чем стартаперы. Так, председатель совета директоров ГК "Агро-Белогорье" Владимир Зотов отметил, что на площадках холдинга намерены реализовать сразу несколько проектов.

- В реалиях четвертой промышленной революции успешными будут те, кто уже меняет парадигмы производственных процессов и корпоративную культуру, - подчеркнул он.

След как следствие

Экологическая чистота агропромышленного производства, выпуск продукции с повышенными потребительскими свойствами - все это, по мнению аграриев, своего рода ответ на запрос потребителей. Люди нуждаются в качественной и полезной еде. Сенатор, руководитель представительства Российской академии наук в Белгородской области Евгений Савченко, отметив прикладной характер каждого из представленных проектов, подчеркнул: чтобы быть успешным в частных инициативах, нужно видеть широкую панораму сельского хозяйства и меняющегося политического ландшафта всего мира.

Следует наладить выпуск продукции с повышенными потребительскими свойствами: люди нуждаются в качественной и полезной пище

- Вспомните, каким мир был два года назад, - предложил он. - Мир меняется необратимо, радикально и последовательно. Чем вызваны планетарные изменения? Колоссальной антропогенной нагрузкой.

Он отметил, что так называемый углеродный след, о котором сейчас заговорили на самом высоком уровне, - это всего лишь следствие растущего энергопотребления в мире.

- Все производители мяса будут платить углеродный налог, да и все сельское хозяйство в целом. Эти правила приняты и будут работать через два года, - отметил Евгений Савченко.

Он добавил, что АПК оставляет не такой уж весомый углеродный след, как промышленность и энергетика, которые тоже станут стараться снижать этот показатель. Тем временем, по словам сенатора, перейти на нулевой углеродный след можно двумя путями.

- Первый - медленный и безболезненный. В условиях Белгородской области он означает, что нужно и дальше идти по пути биологизации земледелия, повышения органического содержания гумуса. Сколько углеродных единиц мы таким образом можем взять в карман и продавать? - задал Савченко риторический вопрос аудитории. - Мы не можем изменить общемировые правила игры, но задавать их в российском сельском хозяйстве мы должны. И если мы перейдем на органическое производство, мы будем самыми конкурентоспособными.

Он добавил, что по такому же пути пойдет энергетика, только в этой сфере перемены будут еще более стремительными.

- Транспорт тоже будет переходить с углеродов на электроэнергию, - добавил Евгений Савченко. - Я почему это говорю? Потому что это будет влиять на животноводство.

Сенатор предположил, что уже к 2035 году традиционное производство того же мяса сменится альтернативным - ферментационным. КПД отрасли в этом случае возрастет в разы, как и эффективность: тот же углеродный след в этом случае будет минимальным.

"Чтобы лекарство не стало едой, нужно, чтобы еда была лекарством"

Первые шаги на этом пути уже делают белгородские ученые и производители, разрабатывая так называемое мясо из пробирки. И это никого уже не пугает - наоборот, спрос на такую продукцию зарождается и стремительно растет.

Немясо и немолоко

Представитель Гильдии маркетологов России Елена Пономарева, анализируя тренды потребления мясных и немясных продуктов, делит их по происхождению. Она отмечает, что производители специально выделяют приставку "не-" на упаковках с продуктом нового поколения.

- Помимо немяса уже есть и нерыба, - не без улыбки говорит она. - Как преподаватель я часто задаю вопросы об этих продуктах своим студентам. И они отмечают, что, конечно, очень хочется попробовать все новинки.

Большая часть немяса - переработанные по специальным технологиям соя, горох и другие бобовые. Растения приобретают очень похожий на мясо вкус, и растительную котлету в бургере кто-то уже и не отличит от настоящей. Мясом из пробирки молодежь тоже интересуется.

- Для них главное, что это модно, - говорит Елена Пономарева. - "Все едят, и я ем", - вот так они рассуждают. С немолоком то же самое. Хотя, как признаются сами студенты, предложенные производителями новые продукты не всегда такие вкусные, как традиционные. К примеру, немолоко в этом отношении здорово проигрывает коровьему продукту. Но они пьют: модно.

Аналитики отмечают, что такая популярность может быть следствием массового увлечения веганством. Люди все чаще задумываются над тем, что животные - это не пища, проявляют милосердие. Однако Елена Пономарева поставила этот тезис под сомнение. Она рассказала, что, слушая о клеточных технологиях, некоторые молодые люди высказали пожелание воспроизвести таким образом мясо кошки или собаки. И хотя в этой ситуации убивать действительно никого не пришлось бы, само пожелание все же заставляет задуматься.

Пища как лекарство

Научные разработки, позволяющие производить растительное мясо или молоко, возможно, и выведут на широкий рынок повседневного спроса принципиально новые продукты, но насколько успешно - большой вопрос. Им и задаются сейчас эксперты. Производители продуктов питания констатировали: потребность в животном белке никуда не исчезнет. И отечественный агропромышленный комплекс будет вынужден поставлять такую продукцию на рынок.

В качестве примера аналитики приводят производство комбикормов для животных, в который стараются включить белок из личинок насекомых. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор РАН Екатерина Журавлева напомнила о том, что в Белгородской области реализуется такой проект.

Из личинок мухи черная львинка на территории опережающего развития "Губкин" будет запущено производство протеиновой муки и липидного концентрата. Инвестиции в этот проект превысят 830 миллионов рублей, и его перспективы оцениваются очень высоко. Ведь пока белгородские производители - единственные, кто намерен занять эту нишу и потеснить импортный продукт на рынке.

Если же вернуться к продуктам питания для человека, то, как отмечает Екатерина Журавлева, в этом направлении ученые и производители продолжают работать в тесной связке: чего стоят только сладкие белки, которые могут в скором времени составить конкуренцию нынешним заменителям сахара. Эффект от их потребления должен быть ошеломительным, ведь предполагается, что они станут настоящим спасением для тех же диабетиков.

Евгений Савченко, анализируя тренды в производстве продуктов питания, обратил внимание на важность пользы еды. В который раз он напомнил: фармацевтическая промышленность тоже зависима от качества продуктов питания. Чем оно ниже, тем больше человек болеет.

- Нам же важно развернуться в другую сторону при помощи конвергенции, - отметил он. - Какой именно? Сельского хозяйства и здравоохранения. Чтобы лекарство не стало едой, нужно, чтобы еда была лекарством.