К утру 7 декабря снежный покров в Москве подрос на 2-3 см

Снегопад в городе начался во вторник после 2 часов ночи. Уже выпало почти 5 мм осадков, а сугробы подросли на 2-3 см. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, Москва оказалась в зоне теплого атмосферного фронта циклона, пришедшего со Средиземного моря. С 2 часов ночи до 7 утра выпало около около 3 мм снега. Наибольшее количество досталось югу и Зеленограду, где выпало около 5 мм осадков.

Движение в городе осложнено на 5 баллов, стоят в сторону центра Рязанский и Волгоградский проспекты, шоссе Энтузиастов.

Отметим, что снег в городе продолжает идти. Выпасть за сутки может до 17 мм осадков, а сугробы вырастут вдвое.