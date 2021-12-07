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Рубрика: Происшествия

Как не попасть на удочку мошенников в период предновогоднего ажиотажа

Текст: Анна Скрипка (Белгород)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 277(8628)
Предпраздничное настроение для некоторых белгородцев оборачивается неприятностями. Стремление прекрасно провести праздники, к примеру, на заграничном курорте, побаловать близких уникальными подарками, вложить средства более выгодно, чем раньше, а также преумножить собственные денежные ресурсы - все это прекрасно используют мошенники. Эксперты от Центрального банка РФ, правоохранительных органов и Роспотребнадзора рассказали о самых распространенных преступлениях предновогоднего месяца.
Поддавшись на уловки мошенников, можно существенно облегчить свой кошелек. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Поддавшись на уловки мошенников, можно существенно облегчить свой кошелек. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Поддавшись на уловки мошенников, можно существенно облегчить свой кошелек. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Смещение покупок в онлайн-сегмент, с одной стороны, сделало жизнь потребителя гораздо комфортнее, с другой - добавило опасностей. Начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций белгородского отделения Банка России Максим Толбатов отмечает, что фишинг - способ выманить данные о человеке и его платежных документах - остается самым распространенным видом мошенничества в интернете.

Фото: REUTERS
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- Мошенники могут предложить человеку поучаствовать в "секретной распродаже", бросают ссылки на "беспроигрышную лотерею", - рассказывает он. - Или создают аккаунт-клон, к примеру, известного бренда в соцсети. Главное в этом случае - доверие, которое у человека вызывает вот такое предложение.

Как правило, такие "интернет-магазины" сделаны стильно и качественно. Однако, оставляя данные карты один раз, человек рискует лишиться средств на ней как в этот же самый момент, так и в будущем.

Еще один вид мошенничества появился в Сети сравнительно недавно. После "вертолетной" соцподдержки семьям с детьми, пенсионерам злоумышленники то и дело пользуются доверчивостью граждан. Прикрываются выплатами от государства, присылают сообщения с просьбой поделиться данными карты.

- Актуальной повесткой они умеют пользоваться очень хорошо, - отмечает Максим Толбатов. - Кроме того, все мы привыкли в интернете расслабленно общаться. Но терять бдительность в Сети никак нельзя.

В ЦБ также сделали акцент и на вводе в оборот новых купюр. Максим Толбатов призвал не верить тем, что убеждает поменять старые деньги на новые. Наличными прежнего образца можно будет расплачиваться точно так же, как и обновленными купюрами.

Помимо фишинга, мошенники часто пользуются сервисами продажи подержанных товаров

В полиции отмечают, что статистика ежедневно фиксирует сотни преступлений, связанных с кибермошенничеством. Заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Белгородской области Александр Капустин назвал астрономические суммы ущерба, который понесли белгородцы, ставшие жертвами таких преступлений.

- У жителей региона похитили около 500 миллионов рублей, - отметил он. - Только сегодня совершено 10 таких преступлений, общий ущерб от которых составил около одного миллиона рублей.

Помимо фишинга, мошенники часто пользуются сервисами продажи подержанных товаров, и надо сказать, что ущерб даже от них может достигать сотен тысяч рублей. Александр Капустин привел в качестве примера историю, происшедшую в Вейделевском районе Белгородской области: там мошенник под предлогом сделки купли-продажи выманил 200 тысяч рублей. Когда его нашли, то деньги удалось вернуть.

Фото: iStock
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- Однако чаще всего найти средства очень сложно, - констатирует Капустин. - Преступник может находиться за пределами России, а средства с одного счета переходят на другие, и, когда они выводятся из страны, проследить за их движением не представляется возможным.

Полицейские отмечают еще ряд особенностей мошенников, которые общаются с потенциальной жертвой по телефону, выспрашивая данные карты.

- Преступник практически все данные о человеке знает, - отмечает Александр Капустин. - И потом заставляет выполнять нужные ему задачи. Зачастую потерпевшие сами признаются, что понимали: они общаются с мошенником. Однако говорят, что состояние в этот момент было похоже на ступор. Ведь сначала звонил якобы сотрудник банка.

Печально и то, что если раньше подобным уловкам были подвержены в основном люди пожилые, пенсионеры, незнакомые с самой возможностью подобного обмана, то теперь в числе жертв появились и молодые люди. Данные карты мошенникам перебрасывают в том числе и дети, которые с легкостью совершают незначительные на первый взгляд финансовые операции во время виртуальных игр.

Впрочем, даже пострадавшие от импульсивных покупок граждане - совершенно разного возраста. Заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Белгородской области Ольга Алексеева отмечает, что прошедшая "черная пятница" добавила работы подразделению по защите прав потребителей.

- Те, кто пользуется интернет-магазинами, признаются: не прочитали отзывов, не посмотрели, были невнимательны, - рассказывает она.

Тем временем

Отголоски "черной пятницы" слышны до сих пор: распродажи затягиваются на неделю после ее начала, плавно переходят в предновогодний формат, а люди стремятся приобрести как можно больше, используя при этом бонусы, скидки, но в итоге попадаются на всевозможные маркетинговые уловки и страдают от этого.

- Очень внимательными стоит быть и с туристическими фирмами: сейчас многие покупают туры на новогодние праздники, - предостерегает Ольга Алексеева.

Советы экспертов в целом сводятся к одному правилу: просто не поддаваться импульсу что-то приобрести моментально, даже если продавец настойчиво убеждает в уникального предложения или товара. Представители полиции и Банка России, в свою очередь, советуют завести для онлайн-покупок отдельную карту, в том числе виртуальную, и не иметь на ней значительных сумм. Даже если этот платежный инструмент обнаружат мошенники, максимум, чем они смогут поживиться, - остатком средств на карте.

Почему на уловки телефонных мошенников попадаются даже те, кто о них знает
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