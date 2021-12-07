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07.12.2021 22:09
Рубрика: Происшествия

КС РФ обязал изменить порядок ликвидации гаражных кооперативов

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8629)
Конституционный суд РФ запретил ликвидацию гаражных кооперативов при отсутствии движения средств на их банковских счетах и отчетов для налоговой. Действующее законодательство не учитывает особенности такого юридического лица, "как объединения граждан, специально предназначенного для обеспечения возможности использовать имущество в личных целях, без осуществления приносящей доход деятельности и без профессионального управления организацией", и поэтому нуждается в корректировке.
Конституционный суд велел поправить закон, чтобы облегчить работу гаражных кооперативов. Фото: Сергей Михеев Конституционный суд велел поправить закон, чтобы облегчить работу гаражных кооперативов. Фото: Сергей Михеев
Конституционный суд велел поправить закон, чтобы облегчить работу гаражных кооперативов. Фото: Сергей Михеев

Вопрос о соответствии статей ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" Конституции страны поставил москвич Владимир Тринько. С 1993 года он был членом гаражно-строительного кооператива "АВТОКОМП-1" и даже занимал пост председателя. Но в 2017 году инспекция ФНС Москвы признала кооператив фактически прекратившим свою деятельность и исключила из госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) - на том лишь основании, что у него отсутствуют банковские операции по счету, а предусмотренная законом отчетность не предоставляется в срок. При этом извещения о том, что кооператив будет ликвидирован, ни его члены, ни председатель, ни правление заранее не получили - это просто не предусмотрено законом.

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Корреспонденту "РГ" Владимир Тринько рассказал, что теперь и он, и его соседи по гаражу не могут воспользоваться, к примеру, так называемой гаражной амнистией. Узаконить свои права на землю собственники автобоксов могут только в том случае, если сумеют документально доказать, что коллективная автостоянка появилась до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ, то есть до 29 декабря 2004 года. Более того, над кооперативом встала угроза не только юридической, но и фактической ликвидации - у участка по документам больше нет собственника или арендатора. То есть гаражи можно снести. А между тем члены кооператива - как правило, пожилые люди, владельцы недорогих автомобилей, которые ремонтируют свои машины сами, то есть нуждаются в специальных помещениях для этого. Тринько тоже использует гараж и как мастерскую, и как место хранения.

- Теперь мы не имеем возможности заключить договоры на поставку и оплату электроэнергии, вывоз мусора, уборку снега, - продолжает экс-председатель кооператива. - Что-то делаем сами, что-то решаем на правлении, однако все это очень неудобно.

Но суды не нашли оснований для отмены решения ФНС: закон действительно предусматривает ликвидацию юрлица по таким формальным признакам, как в данном случае. И никак не разрешает вопрос о том, что после ликвидации юрлица буквально повисает в воздухе вопрос о собственности кооператива. Тринько посчитал, что нарушено его конституционное право иметь имущество в собственности, а также статья 35 Конституции РФ: "Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда".

Судьи согласились: статьи оспоренного закона не содержат положений, которые учитывали бы специфику гаражного кооператива как юрлица и одновременно как общественного объединения граждан, созданного без коммерческих целей. Движение средств на банковских счетах не является для них основным признаком деятельности, поскольку такие организации "осуществляют приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы". Если организация не предоставляет налоговой отчетности, это может служить основанием для привлечения ее к ответственности, но уж никак не для ликвидации.

Гаражный кооператив - это по сути вынужденная форма самоорганизации граждан

КС уже приходилось разрешать вопросы, связанные с исключением из ЕГРЮЛ, поэтому решение основано на ранее сформулированных правовых позициях суда. Прежде всего он напомнил, что право собственности признается и гарантируется в РФ, а "отношения собственности должны регламентироваться на основе принципов правового государства, юридического равенства и справедливости".

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А в ситуации с Тринько под вопросом оказывается также госзащита прав и свобод человек. Гаражный кооператив - это по сути вынужденная форма самоорганизации, которая существует в условиях знаний и возможностей, присущих рядовым гражданам. Регистрирующие органы действительно не обязаны уведомлять юрлица о том, что им грозит. Получается, что члены кооператива должны сами отслеживать информацию о том, представляет ли правление отчетность в налоговую и с этой целью - регулярно брать выписки из ЕГРЮЛ либо посещать сайты ФНС. Это требование явно завышено, посчитал КС.

Законодателю поручено "определить механизм информирования, помимо обычного опубликования соответствующего решения, регистрирующим органом гаражного кооператива, в отношении которого принято решение о предстоящем исключении из госреестра юрлиц, и лица, имеющего право действовать без доверенности от имени кооператива, об указанном решении и о возможности направить в регистрирующий орган возражения при продолжении уставной деятельности". Дело Тринько подлежит пересмотру.

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