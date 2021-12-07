Липчане смогут посещать массаж и физиотерапевтические отделения

В Липецкой области с 9 декабря возобновят работу физиотерапевтические отделения, массажные кабинеты и залы лечебной физкультуры. Их деятельность ранее была приостановлена в связи с осложнением эпидобстановки. Сотрудники физиокабинетов были мобилизованы для работы с ковидными больными. Сейчас в облздраве фиксируют улучшение ситуации.

Глава региона Игорь Артамонов отмечает, что за последние несколько недель темпы роста заболеваемости уменьшились на 20 процентов, коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы - 0,94, и более чем на 15 процентов сократился прирост числа умерших. Вдвое снизилась численность больных, нуждающихся в стационарном лечении, благодаря чему удалось сократить в 1,8 раза коечный фонд ковидных госпиталей - с 3100 до 1700 коек.

Не востребованные ковидными больными койки перепрофилировали для нужд пациентов терапевтического и хирургического профилей.

- Ситуация с коронавирусом в регионе непростая, но управляемая, - отмечает Игорь Артамонов. - Сейчас необходимо тщательно следить за обстановкой, соблюдать все принятые меры по борьбе с коронавирусом и, главное, активно продолжать вакцинацию. Только после формирования стойкого коллективного иммунитета мы сможем надеяться на отступление вируса.