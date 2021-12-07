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07.12.2021 16:45

Липецкая гимназия победила во Всероссийском конкурсе

Липецкая гимназия № 12 победила во Всероссийском конкурсе по инновационным практикам, заняв первое место в номинации "Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне основного и среднего общего образования".

Оператором конкурса является ФГБНУ "Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования", инициатором - Министерство просвещения РФ. Конкурс ориентирован на развитие инновационной деятельности образовательных организаций по формированию воспитывающей культурной среды и проводится с целью выявления инновационных практик, показавших эффективность в процессе апробации в образовательных организациях.

Фото: Администрация Липецкой области
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Глава Липецкой области Игорь Артамонов отмечает, что учительское сообщество региона всегда идет в ногу со временем и творчески подходит к своему делу.

- Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным, - отмечает Игорь Артамонов.

Работа липецких педагогов стала лучшей среди 550 проектов, поступивших на конкурс из 78 регионов России.

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