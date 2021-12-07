Москву очищают от снега 10 тысяч единиц техники и 71 тысяча специалистов

В уборке города задействовано более трети всей имеющейся у города зимней техники. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Городские службы проводят регламентные работы по уборке городских территорий. "Задействовано необходимое количество роторной, снегоуборочной, погрузочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки, - сообщает ведомство. - Снег вывозится на снегосплавные пункты.

Напомним, что очередное механизированное подметание дорог и тротуаров пройдет 7 декабря в 16:00.