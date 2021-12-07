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07.12.2021 19:33
Рубрика: Экономика

На расчистку путей от снега в Москве направят 2 тысячи человек и спецтехнику

Текст: Ирина Огилько

В ночное время на радиальных направлениях, МЦД, МЦК будет задействовано 30 единиц специальной техники - пневмообдувочных и снегоочистительных машин и порядка 2 тыс. человек. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Как отметили в пресс-службе, работы не создают помех в движении поездов.

На МЖД создан оперативный штаб для координации действий по борьбе со снегом. Граждан призвали в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

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В регионах Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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