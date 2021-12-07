Наталья Сергунина: Более 180 волонтеров представляли Москву на добровольческом форуме #МыВместе

В столице прошел международный форум гражданского участия #МыВместе. Он был приурочен к Международному дню добровольцев, который отмечается 5 декабря.

К мероприятию присоединились свыше 180 активных волонтеров Москвы, в личных книжках которых - сотни часов бескорыстной помощи на городских событиях и акциях. В рамках форума они представили стенд "Столица добрых дел - Москва".

Заммэра Мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала: "Поддержку в подготовке и проведении форума оказали больше 600 волонтеров столицы. Они встречали участников в аэропортах, помогали им разместиться в гостиницах, получить аккредитацию и сориентироваться на мероприятии. Непосредственно на самом событии наш город представляли свыше 180 активных добровольцев. Всего же форум объединил тысячи представителей социально ориентированных НКО и волонтерских организаций".

Среди участников были добровольцы из всех 85 регионов России и других стран, руководители волонтерских центров, представители органов власти и предприниматели. На стенде столицы они могли понаблюдать за работой московского штаба всероссийской акции #МыВместе - за тем, как принимаются и обрабатываются заявки горожан, как проходит инструктаж добровольцев и так далее.