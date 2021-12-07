Наталья Сергунина: В Москве открывается международный форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0

Форум пройдет 7 декабря в гибридном формате: офлайн - в технопарке "Сколково" и онлайн на официальном сайте. Соорганизатором мероприятия выступает Правительство Москвы.

Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, форум Nobel Vision является продолжением ежегодного форума "Открытые инновации". Главная тема в этом году - Discovering NextTech ("Знакомство с технологиями будущего"):

"Ежегодный форум, который теперь называется Nobel Vision, давно зарекомендовал себя в профессиональной среде. Он знакомит с перспективными технологиями, помогает талантливым разработчикам найти партнеров и инвесторов. Москва традиционно презентует здесь свой опыт по внедрению инноваций в разных сферах. Решения в области искусственного интеллекта, машинного зрения, новых материалов находят применение во многих отраслях, повышая качество жизни в городе".

В ходе форума запланированы дискуссии на темы: ESG (устойчивое развитие, экология, зеленая энергетика), Quality of life (человекоцентричность, урбанистика, транспорт, ретейл, цифровые сервисы), Pandemic (вирусология, здравоохранение) и FutureTech (искусственный интеллект, новые материалы, интернет вещей).

Центральной частью программы станет конференция #MoscowVision. На ней обсудят связь технологического развития мегаполиса и вызовов, стоящих перед человечеством, - совместная борьба с пандемией, кибербезопасность, улучшение экологии и прочие.

Отдельная сессия "Expo-2030. Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира" будет посвящена заявке Москвы на право проведения Всемирной универсальной выставки в 2030 году. Спикеры рассмотрят опыт российской столицы в таких направлениях, как цифровизация, устойчивое и технологическое развитие, поддержка разработчиков перспективных ИТ-решений, совершенствование городской среды. В обсуждении примут участие представители Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, инноваторы, руководители ведущих российских и международных технологических компаний, а также эксперты-лауреаты Нобелевской премии.

Среди них физик, научный консультант фильма "Интерстеллар" Кип Торн, профессор Института системной нейробиологии им. Кавли Эдвард Мозер, профессор Стэнфордского университета Томас Зюдхоф, профессор экономики и предпринимательства Нью-Йоркского университета Томас Сарджент и другие.

"Международное сообщество признает Москву одним из самых инновационных городов мира. В столице создана инновационная экосистема, которая помогает стартапам развивать, масштабировать, тестировать и внедрять свои технологии. Перспективные решения уже сегодня трансформируют целые отрасли и проникают в повседневную жизнь, меняя ее к лучшему", - добавил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

В рамках трека #MoscowVision Агентство инноваций Москвы представит ESG-экосистему столицы. Гостям мероприятия расскажут о ключевых игроках рынка и перспективных стартапах, придерживающихся принципов устойчивого развития. В своем выступлении спикеры будут опираться на два городских проекта, которые помогают основателям стартапов привлекать инвесторов и получать меры поддержки для развития бизнеса, а инвесторам и корпорациям - находить передовые решения.

Сессию, посвященную технологическому сотрудничеству России и Китая, проведет Московский инновационный кластер. На ней, в частности, расскажут о ходе первого российско-китайского конкурса в области инноваций и предпринимательства "МИК - Чжунгуаньцунь".

Справка "РГ"

Форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0 входит в число официальных мероприятий Года науки и технологий в России.

Для доступа к онлайн-трансляциям форума необходимо зарегистрироваться на сайте.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.