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07.12.2021 11:54
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 2 573 новых случая COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 2 573 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 896 человек. На ИВЛ находятся 553 человека.

Фото: Константин Завражин
В Москве привились от коронавируса около 6 миллионов человек

В городе выздоровели еще 2 969 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 795 940. В столице скончались 94 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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