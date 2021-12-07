Под Воронежем столкнулись 12 автомобилей

Массовое столкновение с участием легковушек, кроссоверов и грузовиков произошло в 8.10 на 493 километре федеральной трассы М-4 "Дон" в Рамонском районе. Пострадавших нет.

- По предварительным данным, 32-летний воронежец на Kia Rio не справился с управлением и врезался в отбойник. Шедшие за ним автомобили стали маневрировать, пытаясь объехать место аварии. Произошло еще множество столкновений. Механические повреждения получили 12 автомобилей, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Полиция начала проверку для выяснения причин и всех обстоятельств аварии.