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07.12.2021 11:30
Рубрика: Происшествия

Под Воронежем столкнулись 12 автомобилей

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: ГУ МВД по Воронежской области Фото: ГУ МВД по Воронежской области
Фото: ГУ МВД по Воронежской области

Массовое столкновение с участием легковушек, кроссоверов и грузовиков произошло в 8.10 на 493 километре федеральной трассы М-4 "Дон" в Рамонском районе. Пострадавших нет.

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- По предварительным данным, 32-летний воронежец на Kia Rio не справился с управлением и врезался в отбойник. Шедшие за ним автомобили стали маневрировать, пытаясь объехать место аварии. Произошло еще множество столкновений. Механические повреждения получили 12 автомобилей, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Полиция начала проверку для выяснения причин и всех обстоятельств аварии.

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