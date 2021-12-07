Прирост снега в столице за сутки составил 12 см

Снежные сугробы в Москве за вторник 7 декабря выросли на 12 см. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Работы по очистке снега с тротуара и улиц будет идти всю ночь. Осложнит работу то, что в среду температура упадет ниже нулевой отметки, и снежный накат может превратится в лед.

Напомним, что после сильного снегопада коммунальным службам дается трое суток на расчистку тротуаров и улиц от снега, вывоз снежных масс на снегосплавильные пункты. В ближайшие дни управляющие компании жилых домов должны будут очистить скатные кровли от выпавшего снега, чтобы предотвратить образование наледи.

Отметим, что сильное похолодание ждет Москву начиная с пятницы. Воздух сможет остыть до -15 градусов.