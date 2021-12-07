Путин и Собянин открыли самый крупный участок в истории Московского метро

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия станции "Новаторская" южного участка БКЛ. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Давая старт движению, глава государства сказал: "За последние 10 лет с учетом введенного отрезка Большого кольца московская подземка пополнилась в общей сложности 100 станциями метро и МЦК". По мнению Путина, такие высочайшие темпы развития городу нужно держать и в будущем. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил президента за поддержку в целом транспортного развития города, напомнив, что через столицу проходит 60 процентов транспортного потока центра России, а Большая кольцевая линия метро является центральным элементом всего Центрального транспортного узла.

Перечислю новые станции, которые получили москвичи на участке самой длинной Кольцевой лини в мире от "Мневников" до "Каховской": "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская". Большая часть жителей столицы, которые проживают неподалеку от них, имели подземку у дома и прежде - кто- то ближе, кто- то в паре остановок на наземном общественном транспорте. Но и для них приход БКЛ большое событие. Дело в том, что в Москве огромное количество пассажиров каждый день едут в центр до существующей кольцевой линии только для того, чтобы сделать там пересадку на соседнюю радиальную ветку. Новое Большое кольцо, расположенное в десяти километрах от старого, дает им возможность сделать это гораздо раньше, ближе от своего дома. Таким образом, у пассажиров экономится примерно полчаса на каждой поездке. И это москвичи и гости столицы особенно почувствуют уже сейчас, когда к действующим 12 станциям БКЛ добавилась еще треть кольца: семь из десяти новых станций - как раз пересадочные. Всего же с новой кольцевой линии можно будет совершать 19 пересадок на радиальные линии подземки, 6 на Московское центральное кольцо, 4 - на Московские центральные диаметры и 11- на пригородные железнодорожные линии.

О том, что городу потребуется такое подземное кольцо, столичные архитекторы впервые заговорили еще в пятидесятые годы прошлого века. На станции "Курской" есть даже памятная доска с надписью "Курская" Большого кольца 1945-1949". Правда, то кольцо планировалось гораздо меньшего размера. Пройти оно должно было под Бульварным кольцом, частично по нынешней Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линиям. Потом от этой идеи отказались. По генплану развития Москвы 1971 года вторая кольцевая линия должна была включить самую короткую

Каховскую линию. Но и этот проект был отложен на неопределенный срок, а сама линия позднее закрылась. От нее остались только реконструированная станция "Каховская", вошедшая в состав БКЛ и ее номер 11-й, который и получило Большое кольцо, которое на деле в Московском метрополитене является уже четырнадцатой действующей линией.

Решение все-таки построить Большую кольцевую линию принял Сергей Собянин, ставший мэром Москвы в 2010-м году. И уже в 2011-м начались работы по ее возведению, а в 2018-м заработал первый участок из пяти станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". Позднее к ним добавилось еще семь станций и вот - очередные десять. Оставшиеся девять станций и Большое кольцо полностью планируется ввести уже в будущем, 2022-м году - на год раньше, чем предусматривалось прежде.

Не смотря на скорость, с какой строится БКЛ, и новые станции, как и исторические, смело могут претендовать на звание самых красивых в мире. Пусть это уже не подземные дворцы с большим количеством скульптур, мрамора и бронзы. С ярким дизайном, очень светлые, современные, они сохранили главную черту Московского метрополитена - узнаваемость. Перепутать их невозможно ни с одним метро в мире. Как рассказала генеральный Анна Меркулова, директор группы компаний "Моспроект-3"- подрядчика БКЛ, их уникальный дизайн создан с помощью нетипичных для столичного метрополитена архитектурных решений. "Станционные комплексы южного и юго-западного участков оформлены в стиле параметризма, который прежде не встречался в нашей подземке. Кроме того, для отделки сейчас применялись как натуральные, так и искусственные материалы, некоторые из них - такие, как кварцевый агломерат и алюминиевые панели-хамелеоны - использованы впервые в истории московского метростроения".

С 2011 года началось небывалыми темпами и развитие всей столичной подземки. Если с начала 90-х прошлого века и в начале 2000-х в год вводилось по 2-3 станции в год, да и то не всегда, то с приходом Собянина москвичи получают до 17 станций ежегодно. В общей сложности с 2011 года протяженность столичного метро увеличилась в полтора раза - за это время построено 177 километров новых линий и 90 станций. Задача, которую ставит мэр: к 2023 году 95 процентов москвичей должны получить метро в шаговой доступности от дома.