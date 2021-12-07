Путин дал старт движению на новых станциях БКЛ московского метро

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в открытии участка Большой кольцевой линии метро из десяти станций. Полностью метрокольцо замкнется в 2022 году.

Перед тем, как дать отмашку на запуск, глава государства выслушал доклад мэра Москвы Сергея Собянина.

Новый участок БКЛ длиной более 20 км включает в себя десять станций - "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская", которая открыта после реконструкции.