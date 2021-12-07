Разрушителям владимирских дорог пригрозили наказанием

Строительство платной скоростной автомагистрали М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань принесло много неудобств жителям населенных пунктов Владимирской области, оказавшихся в непосредственной близости от грандиозной стройки: тяжелые грузовики, доставляющие стройматериалы для новой федеральной трассы, часто ездят не по разрешенным, а по удобным для них маршрутам, разбивая местные дороги. "РГ" сообщала об этой ситуации ("КАМАЗы сраму не имут", 15.11.2021).

Проблема обсуждалась на рабочем совещании с участием врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева, председателя правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" (заказчика строительства М-12) Вячеслава Петушенко, руководителей муниципальных образований, а также компаний-подрядчиков, работающих на М-12.

В обладминистрации подчеркивают, что Владимирская область возлагает большие надежды на новый платный автобан, который станет важной частью нового транспортного коридора из Европы в Китай. В перспективе дорога будет способствовать ускоренному развитию многих отраслей региональной экономики. Кроме того, она позволит значительно разгрузить существующую федеральную трассу М-7.

Однако, по словам главы области, важно оценить не только перспективы, но и риски прохождения скоростного шоссе через регион. Инфраструктура области и местные жители при реализации проекта пострадать не должны.

- На генподрядчика возложены определенные обязательства, в том числе по содержанию и восстановлению существующей дорожной сети. Просим строго соблюдать эти обязательства и не забывать об интересах и комфорте жителей. Со своей стороны мы готовы оказывать всяческое содействие, чтобы этот масштабный проект был реализован в установленные жесткие сроки, - заявил Александр Авдеев.

Важно оценить риски прохождения скоростного шоссе через регион

В свою очередь, Вячеслав Петушенко напомнил подрядчикам, что они находятся в чужом доме, и потребовал "вести себя подобающе".

- В частности, накрывать груз тентами, организовывать обязательную мойку колес. Во главе угла должны стоять дисциплина и уважение друг к другу. Нарушил правила или ушел с маршрута - ни за кого не вступлюсь. Не справляетесь - мы быстро найдем замену. Работа титаническая, и останавливать ее ни на секунду нельзя. Это задача государственного значения, - предупредил представителей компаний Вячеслав Петушенко.

Как пояснили в обладминистрации, по территории региона проходит участок М-12 протяженностью 218 километров, но в ходе его строительства будут задействованы более 450 километров дорог региона. Восстановительные работы на 124 километрах этих транспортных артерий предусмотрены проектом строительства новой трассы, а вот как будут обеспечиваться ремонт и содержание 329 километров региональных и местных дорог, не вошедших в согласованную транспортную схему, еще предстоит решить.

Кстати

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев распорядился подготовить рабочее совещание с участием представителей госкомпании "Автодор" и Федерального дорожного агентства, на котором будет окончательно определен механизм финансирования работ по ремонту и содержанию 329 километров дорог, не попавших в согласованную схему. Ожидается, что федеральные средства будут выделяться региону в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".