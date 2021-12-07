Снегопад пока не повлиял на график движения поездов МЦД и МЦК

Несмотря на сильный снегопад, движение поездов на железной дороге в Мосузле, в том числе по МЦК и МЦД, осуществляется в штатном режиме. Об этом "РГ" сообщали в пресс-службе Московской железной дороги.

Во время снегопада железнодорожники проводят непрерывные работы по очистке путей от снежных заносов. На линии работает 20 единиц специальной техники - снегоуборочных, снегоочистительных машин. Техника курсирует по специальному графику, не доставляя неудобств пассажирскому движению. Помогают очищать пути, переезды и переходы, а также прилегающие территории 2 тысячи железнодорожников. Особое внимание уделяется расчистке стрелочных переводов на крупных станциях. По мере усиления снегопада и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы.