Собянин назвал героем погибшего при стрельбе охранника МФЦ

Сотрудник МФЦ Рязанского района Москвы погиб, закрыв собой от выстрелов посетителей центра. Об этом у себя "ВКонтакте" написал мэр города Сергей Собянин.

"Алексей Рузлев повел себя геройски - в прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей", - отметил глава города. Также он назвал героем старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который в одиночку и без оружия задержал преступника. "Погиб сотрудник МФЦ Владимир Шеменев. Страшно жалко. Нелепая трагическая смерть", - написал Сергей Собянин.

Ранее "РГ" сообщала, что при вооруженном нападении неадекватного мужчины на МФЦ были смертельно ранены два человека. Четверых пострадавших доставили в больницы, всем провели операции.

В частности, в Морозовской больнице прооперировали 10-летнюю девочку, которой пуля попала в шею и прошла навылет. Сейчас ее жизнь вне опасности, врачи надеются, что уже в конце недели ее могут выписать домой. Власти Москвы обещали организовать психологическую помощь для ребенка.