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07.12.2021 23:22
Рубрика: Происшествия

Собянин назвал героем погибшего при стрельбе охранника МФЦ

Текст: Сергей Бабкин

Сотрудник МФЦ Рязанского района Москвы погиб, закрыв собой от выстрелов посетителей центра. Об этом у себя "ВКонтакте" написал мэр города Сергей Собянин.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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"Алексей Рузлев повел себя геройски - в прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей", - отметил глава города. Также он назвал героем старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который в одиночку и без оружия задержал преступника. "Погиб сотрудник МФЦ Владимир Шеменев. Страшно жалко. Нелепая трагическая смерть", - написал Сергей Собянин.

Ранее "РГ" сообщала, что при вооруженном нападении неадекватного мужчины на МФЦ были смертельно ранены два человека. Четверых пострадавших доставили в больницы, всем провели операции.

В частности, в Морозовской больнице прооперировали 10-летнюю девочку, которой пуля попала в шею и прошла навылет. Сейчас ее жизнь вне опасности, врачи надеются, что уже в конце недели ее могут выписать домой. Власти Москвы обещали организовать психологическую помощь для ребенка.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Стрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы

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