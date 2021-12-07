Собянин подтвердил, что при стрельбе в МФЦ погибли два человека

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в МФЦ, два человека погибли. Об этом в Twitter сообщил мэр города Сергей Собянин.

В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 7, 2021 "В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали", - отметил глава города. Стрелок задержан. Его мотивы выясняются. Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших. Раненым оказывают необходимую помощь.