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07.12.2021 11:16

Спрос на новогодние украшения в России вырос на 70 процентов

Текст: Татьяна Ткачёва
Российская газета - Экономика Центрального округа № 277(8628)
Спрос на элементы праздничного декора в России вырос на 70 процентов по сравнению с прошлым годом, отметили аналитики платформы "Авито". Люди стали активнее заказывать на дом искусственные елки и гирлянды. Набор самых популярных новогодних украшений сегодня стоит около 7,4 тысячи рублей, однако в Воронеже цены ниже и можно уложиться в 5,8 тысячи.

По традиции в декабре россияне достают из шкафов или покупают елки, игрушки, гирлянды, свечи и мишуру. В последние годы к этому списку многие добавляют новогодние венки, скатерти и посуду с тематическим орнаментом. Некоторые приобретают готовые снежинки. Интерес покупателей также вызывают декор и сувениры, связанные с символом года по китайскому календарю. В 2022-м это, напомним, тигр.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В интернете сегодня можно найти и купить как искусственные, так и живые ели. Судя по статистике "Авито" за 2020 и 2021 годы, интерес к пластмассовым деревьям возрастает динамичнее, чем к натуральным. Средняя цена елки - полторы тысячи рублей (на семь процентов выше, чем год назад). С учетом стандартного декора расходы могут вырасти до 3-3,8 тысячи.

В 1,6-2 раза увеличилось число заказов на елочные игрушки и навершия в форме звезды. В этой категории цены выросли примерно на 20 процентов. Игрушки можно купить за 500 рублей, звезды - за 690. Воронежские продавцы просят 300 и 490 соответственно. Электрические гирлянды по сравнению с прошлым годом подешевели на восемь процентов (средняя цена по стране - 600 рублей). Пушистая мишура стоит, как и прежде, рублей 500. Любопытно, что в столице Черноземья, в отличие от других регионов, спрос на этот вид украшений подскочил очень резко - в шесть раз. Здесь упаковка мишуры стоит всего 200 рублей, дешево и сердито...

Интерес к пластмассовым деревьям возрастает динамичнее, чем к натуральным

Почти бесплатно можно украсить дом бумажными снежинками. Впрочем, на рынке масса готовых вариантов в разных техниках, и многие потребители предпочитают их. Спрос на снежинки этой осенью удвоился. В среднем за профессиональную снежинку просят 300 рублей.

Сувениры с изображением тигра предлагают за 600 рублей (год назад аналоги с быком стоили в полтора раза дешевле). Новогодние венки для входной двери - за 1100.

Растет популярность скатертей и посуды с новогодними рисунками. На текстиль, по данным платформы, можно потратить около 600 рублей, на сервиз - тысячу.

Кстати

Стоит отметить, что расходы на декор - лишь часть трат, которые планируют жители РФ в преддверии Нового года. Куда больше денег требуется на продукты и подарки. По данным опроса, проведенного сервисами "Авито Работа" и GigAnt (поиск part-time исполнителей), треть жителей Центрального округа откладывает на презенты до пяти тысяч рублей, каждый четвертый предполагает уложиться в сумму до 10 тысяч. Причем 70 процентов опрошенных из ЦФО призналось, что в конце года начинают сокращать ежедневные расходы, чтобы отложить деньги на подарки. Подработку именно с этой целью берет 26 процентов респондентов, еще 16 процентов соглашается на дополнительную оплачиваемую нагрузку на основном месте службы. Каждый десятый предпочитает продать что-нибудь ненужное.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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