Сумма штрафов Google в России превысила 50 млн рублей

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы во вторник, 7 декабря, вынес два очередных решения об административном нарушении со стороны компании GOOGLE LLC.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук, американская компания признана виновной в совершении двух административных правонарушений, по ч.4 ст. 13.41 КоАП, и ей назначено наказание в виде двух административных штрафов по 5 млн рублей. Речь идет о неудалении запрещенной законом информации, такой, например, как призывы подростков к участию в несакционированных акциях, а также экстремистской, порнографической и другой противоправной информации.

Мировой суд рассмотрит еще два административных протокола Росокомнадзора к Google по ч.2 ст. 13.41 КоАП. На данный момент сумма штрафов американского поисковика составляет 54 млн рублей, но с учетом еще двух протоколов она может превысить 60 млн рублей.