Транспортная реформа в Иванове вызвала недовольство населения

Предстоящая реформа транспортной сети в Иванове, Кохме и Ивановском районе вызвала массу замечаний у местного населения. Новую систему маршрутов доработают с учетом мнения людей. Главная претензия - необходимость делать пересадки там, где сегодня есть прямые рейсы. Особенно неудобно это селянам, которые регулярно ездят в город на работу, учебу, лечение и просто за покупками.

Как уже сообщала "РГ", схему движения общественного транспорта для Ивановской агломерации разработало бюро OTS Lab (Санкт-Петербург). Аналитики замерили пассажиропоток, провели опрос граждан и выявили ключевые проблемы: днем автобусов на линии много и они конкурируют за людей, после восьми вечера треть маршрутов не обслуживается, на остальных количество машин резко уменьшается. В новой схеме предложено устранить дублирование маршрутов, обеспечить движение по магистральным направлениям до позднего вечера (с интервалом в пять - десять минут), а для пригорода и окраин Иванова ввести подвозящие автобусы.

Проект выложили в Сети, замечания принимаются до 17 декабря. За три недели ивановцы отправили разработчикам около 3,5 тысячи обращений. Половину уже обработали и обещали учесть. Самые острые моменты реформы на днях обсудили на встрече активистов с губернатором Станиславом Воскресенским.

Жителей Ивановского района и Кохмы возмутило то, что по новой схеме им придется ездить с пересадками. Многие к восьми утра спешат на работу в город. И вместо прямых маршрутов от ближайшей остановки им теперь предлагается сначала прогулка, затем поездка до узловой точки и смена автобуса. В ряде случаев пересадка потребуется дважды. Это грозит не только сломать людям бытовую логистику, но и серьезно ударить по кошельку. Прямых маршрутов могут лишиться, в частности, поселки Железнодорожный и Мелиораторов, местечки Седеево и Горино, деревня Богданиха и станция Ермолино. Придется делать пересадки и тем, кто передвигается в пределах маленькой Кохмы и не может преодолеть несколько остановок на своих двоих.

- Ежедневно мы ездим на работу в центр Иванова, возим ребенка на тренировки, многие знакомые возят детей в сад и в школу (на автобусе N 120), так как в деревне школа старая, а новой мы, наверное, не дождемся. С утра автобус битком, на конечной остановке в деревне Богданиха садятся еще и жители Шуи и Шуйского района. По новой схеме нам нужно будет дойти до остановки "Минометная", доехать на 165-м маршруте до троллейбусного кольца и пересесть на другой транспорт, а если нужно в сторону Станционной, так и еще раз пересесть. За проезд придется платить трижды в одну сторону и в другую! Не говорю о том, что с маленькими детьми ездить с пересадками вообще очень неудобно, - отмечает Евгения Куликова из Богданихи.

Ивановцы отправили разработчикам схемы около 3,5 тысячи обращений

Люди подсчитали, что если сегодня их расходы на транспорт составляют 50 рублей в день, то после реформы вырастут до 150. При зарплатах в 15-20 тысяч рублей разница очень ощутимая.

На встрече в правительстве Ивановской области было сказано, что коэффициент пересадок увеличится на 18 процентов. Однако чиновники думают над тем, чтобы ввести транспортные карты и предусмотреть возможность бесплатных пересадок на другой маршрут в течение определенного времени. Это ограничение позволит избежать ситуаций, когда человек экономит на билете, садясь в тот же автобус в обратном направлении. Как пояснил глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Вавринчук, по предварительным расчетам, сделать бесплатную пересадку можно будет в течение 40-60 минут.

Губернатор, в свою очередь, призвал авторов проекта сохранить прямые рейсы везде, где это возможно. Воскресенский также поддержал мнение жителей насчет нумерации маршрутов. В новой схеме она меняется кардинально. Привычный номер оставлен примерно 10 маршрутам из 83. Но люди справедливо отмечают, что это приведет к хаосу, привыкание будет долгим.

Жители Кохмы попросили не закрывать существующий магистральный автобусный маршрут в Иваново. Пока разработчики полагают, что на этом направлении достаточно троллейбусов, но люди боятся, что в случае выхода из строя контактной сети или перебоев с электричеством движение будет парализовано.

Много вопросов вызывает и тот уровень комфорта, который сулит проект пассажирам. Перевозчикам придется закупать автобусы большой вместимости и гонять их очень часто строго по графику, невзирая на количество людей на остановках и в салоне. У ивановцев возникли обоснованные сомнения в том, что бизнес сможет взять столь высокую планку. Дмитрий Вавринчук подчеркнул: власти перейдут на контрактную систему работы с транспортными компаниями. В договорах будут четко прописаны все обязанности перевозчиков и водителей, за нарушения предусмотрят штрафы и возможность расторжения отношений. Впрочем, при этом возникает риск, что направления с маленьким трафиком останутся без обслуживания. Не секрет, что и сегодня есть маршруты, на которые перевозчики не претендуют вообще. И эта проблема характерна не только для Ивановской области.

Реформа затронет и вопросы организации дорожного движения: где-то добавят остановки и светофоры, где-то построят разворотные кольца и участки контактной сети, отремонтируют дорожное полотно, заверил Вавринчук.

Доработанный вариант новой схемы общественного транспорта вновь выставят на обсуждение с гражданами.

Справка "РГ"

На территории Ивановской агломерации действуют 72 автобусных и 11 троллейбусных маршрута. Из них 50 дублируют друг друга как минимум на две трети. По информации департамента дорожного хозяйства и транспорта, в часы пик маршрутки перегружены, подолгу задерживаются на остановках. После 22.00 на линии остаются только редкие троллейбусы.