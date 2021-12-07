Уголовное дело возбуждено после стрельбы в МФЦ, где погибли двое

Один из посетителей столичного МФЦ "Рязанский" устроил стрельбу прямо в помещении центра. В результате два человека погибли, еще четверо получили ранения, в том числе один ребенок. Это предварительные данные - преступление было совершено совсем недавно. Сейчас здание МФЦ на 1-й Новокузьминской улице оцеплено правоохранительными органами.

По данным источника "РГ" в полиции, погиб охранник госучреждения и сотрудник ГБУ "Жилищник".

Отмечается, что нападавшего удалось задержать. Он находится в неадекватном состоянии, отвечать на вопросы силовиков вменяемо не способен.

"Злоумышленника, открывшего стрельбу в МФЦ, задержал сотрудник подразделения МВД России по вопросам миграции", - уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам очевидцев, преступник не предъявлял никаких требований, а начал стрелять сразу как вошел. После чего посетителей МФЦ эвакуировали.

Столичный главк Следственного комитета РФ уже возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

"Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса РФ - 105 ("Убийство") и 222 ("Незаконный оборот оружия"). Оно передано в первый отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве", - сообщили представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.