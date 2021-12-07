В Белгороде собственники жилья замерзают в квартирах, имея свою котельную

Жильцы многоэтажки по улице Щорса в Белгороде замерзают в своих квартирах, имея в собственности газовую котельную. Такая парадоксальная ситуация сложилась после того, как этот дом перед самым отопительным сезоном оставила управляющая компания. Жильцы обвиняют муниципальные власти, а меры, которые те предлагают, их не устраивают.

То, что котельная "забарахлила", по словам жильцов, было понятно уже несколько лет назад. Однако ни собственники, ни управляющая компания ничего не предпринимали. Фото: Анна Скрипка

Газовая котельная, которая расположена под самой крышей, годами позволяла жильцам экономить существенные суммы на отоплении. В то время, когда большая часть белгородцев платят за центральное отопление как минимум по тысяче рублей - если квартира маленькая и нет приборов учета тепла - жители этого дома перечисляли рублей по 500 за газ и "копейки" с квадратного метра за обслуживание оборудования. Но со временем любая техника изнашивается и ломается. Не исключение и котельная. То, что она "забарахлила", по словам жильцов, было понятно уже несколько лет назад. Однако ни собственники, ни управляющая компания ничего не предпринимали. Более того, "управляшка" от них отказалась, а жильцы дома долго не могли выбрать ей замену. Муниципалитет был вынужден отдать обслуживание дома городской аварийной службе. Однако и ее услуги владельцев квартир не удовлетворили. И лишь после этого решили, что пора все же нанять новую УК. Фирма "Лидер31" приняла дом со всей инфраструктурой, включая котельную, которая уже дышала на ладан.

А тут и вовсе под крышей запахло газом. Из-за угрозы взрыва котельную пришлось выключить. В квартирах исчезли горячая вода и тепло. Замерзшие жильцы стали требовать от местных властей решить их проблему, а то вовсе расселить их по новым квартирам. Муниципалитет сразу же пригнал во двор автономную котельную установку. Однако к ней дом подключать не пришлось: часть газовых горелок заработала, и в квартирах хотя бы чуть-чуть затеплились радиаторы. Однако о комфортной температуре речи, конечно, не шло.

...И вот морозным вечером жильцы холодных квартир собрались у подъезда для встречи с чиновниками и воинственное настроение не скрывали.

- Сейчас мы все им выскажем, - обещали собственники котельной журналистам, и когда во дворе появились начальник областного департамента ЖКХ Константин Полежаев и врио мэра Белгорода Антон Иванов, их буквально засыпали гневными вопросами: "Ну и что вы нам скажете?", "Будут нас расселять?", "Покажите документы, что котельная безопасна!", "Сколько нам это терпеть?", "Нам страшно, что мы взлетим на воздух, вы понимаете?", "У нас холодно!", "Что вы над нами издеваетесь"...

В какой-то момент возгласы стихли, и чиновники спокойно объяснили, что вариантов решения их проблемы несколько.

- Приобрести такую же котельную взамен этой невозможно, - объяснил Константин Полежаев. - Их не выпускают на территории страны. Мы нашли такую же котельную, и жильцы дома, где она установлена, готовы ее продать, так как сами давно перешли на центральное отопление...

Негативные крики ждать себя не заставили. "И кто должен за это заплатить? Мы?.. Ну и какая от вас нам помощь?"...

- Второй вариант, - поймав затишье продолжал Константин Полежаев, - заключается в переводе дома на центральное отопление. Для этого нужно менять внутридомовые системы, нужен проект. И конечно, это тоже стоит денег. К тому же платить за отопление владельцам квартир придется больше... И третий вариант: покупка новой котельной. Для этого управляющей компании придется взять кредит.

Ни один из вариантов замерзших жильцов не устроил. "Платить все равно нам", - раздосадованно гудела толпа

Ни один из вариантов замерзших жильцов не устроил. "Платить все равно нам", - раздосадованно гудела толпа. "Елку на площади новую поставили, на нее у вас денег хватило?" После чего толпа стала скандировать: "Мы пойдем на площадь!" "Своего добьемся!"

Разъяснить людям, что собственники жилья сами управляют имуществом, возможности уже не представилось.

На следующий вечер встреча с чиновниками повторилась. Врио мэра Антон Иванов заявил, что тепло в доме появится, мэрия нашла запчасти, которые позволят запустить котельную. Однако это временный вариант. Сколько прослужит котельная с этими запчастями, сказать сложно: и чиновники, и сотрудники УК надеются, что на несколько месяцев у оборудования появится запас прочности, а у собственников - время принять решение, как же отапливать дом дальше?

Принимать его вместо жильцов - некому!

Комментарий

Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль":

- В случае, когда собственники дома решили установить автономную котельную и оформили все надлежащим образом в муниципалитете, они должны принять ее на баланс в качестве общедомового имущества и заложить отдельные средства в тариф на ее обслуживание. Это предусмотрено жилищным кодексом. Таким образом муниципалитет, равно как и поставщики ресурсов (воды, газа и т.п.) к этой истории сейчас не имеют никакого отношения. Муниципалитет обязан следить, чтобы в дом бесперебойно поставлялись коммунальные ресурсы, а ремонт и обслуживание котельной - ответственность собственников. Тут важно помнить, что за счет взносов на текущий и капитальный ремонт дома котельную ремонтировать нельзя. Это должны быть отдельные средства именно по отдельной статье.

Что делать сейчас собственникам? Если у них есть УК, то срочно собрать собрание, определить тариф, собрать средства и запустить агрегат. Если УК нет, то обратиться в муниципалитет с просьбой объявить конкурс на управление их домом либо срочно на собрании организовать ТСЖ и далее по вышеуказанной схеме.

В критической ситуации власти могут признать случившееся чрезвычайной ситуацией и временно обогревать дом тепловыми пушками, чтобы в доме не замерзли дети и пожилые люди.

Подготовила Ольга Бухарова