В Ярославской области начали проводить ярмарки самозанятых

Накануне Нового года у ярославцев, зарегистрированных в качестве самозанятых, появилась возможность совершенно бесплатно представить свою продукцию на территориях крупных торговых центров Ярославля и Рыбинска в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Если вы мастер ручной работы или производите собственные продукты питания и зарегистрированы самозанятым, то вы сможете к Новому году предложить свою продукцию жителям и гостям региона в самых проходимых торговых центрах", - сообщил на своей странице в соцсети областной центр "Мой бизнес".

Ярмарки проходят с конца ноября по выходным раз в две недели. Первая состоялась в минувшие субботу и воскресенье в ярославском ТРЦ, расположенном в самом центре города. И, как на этой ярмарке выяснилось, многие участники зарегистрировались в качестве самозанятых совсем недавно - "потому что не знали", хотя информации о специальном налоговом режиме, казалось бы, давно с избытком. Но результатом довольны все.

- Я получила статус самозанятой с июня, - рассказывает мастер по лазерной обработке материалов Анна Большакова. - Раньше работала на заводе, и то, чем занимаюсь сейчас, было хобби. Но потом я поняла, что это можно продавать, люди интересуются. Друзья, знакомые, родственники начали заказывать у меня подарки. Так и пошло. Оформилась самозанятой, государство помогло, и теперь сама себе хозяйка. Распоряжаюсь своим временем по своему усмотрению. Да, бывает необходимость работать и в выходные, и сверхурочно, но я точно знаю, что я в это время зарабатываю. На заводе такого не было.

Многие зарегистрировались в качестве самозанятых совсем недавно - "потому что не знали", хотя информации о специальном налоговом режиме достаточно

По словам Анны, она арендует помещение, а в работе использует фрезерные и лазерный станок с ЧПУ. На выходе же получается все, что душе угодно: детские развивающие игры (например, когда из вырезанных деревянных фигурок животных надо собрать пирамидку), рельефные изображения, неотличимые от ручной резьбы по дереву, среди которых есть даже иконы. Картины и пазлы из тонкой фанеры, из нее же подставки для бутылок, значки, в том числе для самостоятельного раскрашивания, всевозможные фигурки. Собственные визитки - и те Анна сделала из фанеры, из-за чего не обратить на них внимания просто невозможно: уж слишком оригинальны. "Нет ничего такого, чего нельзя было бы сделать на лазерном станке, все зависит от фантазии заказчика", - убежденно говорит девушка и объясняет, что статус самозанятой помогает развиваться дальше:

- Теперь я могу работать не только с физлицами, но и с юрлицами, что, конечно, очень удобно, потому что, бывает, заказывают целые партии и приезжают за ними из Москвы, Костромы, Иванова.

О том, что значительно удобнее стало коммуницировать с организациями, говорит и мастер бисероплетения Инна Погорелова.

- Я могу работать как с физическими лицами, так и с юридическими, и, если я отдаю свою продукцию на реализацию юрлицам, мне очень просто с ними рассчитываться. Они мне переводят деньги, я выбиваю счет и так же плачу налоги. Мне очень понравилось, хотя поначалу я сомневалась, - признается мастерица, не перестающая создавать чудесные украшения из бисера, даже сидя за прилавком.

- Еще мне понравилось, что я, как самозанятая, могу выбрать несколько позиций: не только вязать изделия из бисера, но и, например, заниматься текстилем, еще чем-то, - приводит доводы за специальный налоговый режим Инна Погорелова.

А вот Татьяна Иршонкова, которая делает украшения из натурального камня, вынуждена была оформить ИП, потому что статус самозанятой ее проблему решить не мог. По словам женщины, она 10 лет назад попала в автоаварию и с тех пор передвигается на инвалидной коляске. Бывшая до катастрофы успешной бизнес-леди, она после ЧП вдруг оказалась "никому не нужной", однако не сломалась и решила найти "работу для рук". Поначалу делала эксклюзивное мыло, а потом как-то постепенно перешла на создание украшений из полудрагоценных камней, научилась отлично в них разбираться - появились поставщики, заказы. И все это время она на работе - без выходных и отпусков. И уже, признается, устала. Хотя здорово помогает уже взрослый сын.

- Устала ездить по городам, за 10 лет ни разу в отпуске не была, каждый день работа, ярмарки, поездки по городам, хочется уже отдохнуть, - объясняет Татьяна. - Но в статусе самозанятой я не могу нанять продавцов, а мне нужны именно помощники, поэтому я оформила ИП. Так-то мне можно было как инвалиду вообще налог не платить, но я решила привлечь людей, открыть торговую точку.

Поскольку торговые места мастеров-индивидуалов на ярмарке, как и было обещано, располагались в ходовом месте, внимания к их продукции было достаточно: перед Новым годом подарки и сувениры нужны всем. Следующие такие ярмарки пройдут 11-12 декабря в Рыбинске, 25-26 декабря - снова в Ярославле, но уже в другом ТЦ. Подать заявку на участие в ярмарках продукции самозанятых можно по телефону центра "Мой бизнес": (4852) 594-754 - или по электронной почте: cppyar@yandex.ru.

Комментарий

Максим Авдеев, и. о. заместителя председателя правительства Ярославской области:

- В Ярославской области специальный налоговый режим для самозанятых граждан применяется с 1 июля 2020 года. Для людей это хорошая возможность самореализоваться и вести свое дело в комфортном режиме. В качестве самозанятых у нас зарегистрировались уже более 21 тысячи человек.