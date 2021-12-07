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07.12.2021 20:38

В Липецкой области привели в порядок 600 километров дорог

В Липецкой области завершились дорожные работы на 600 километрах автодорог. В их число вошли как межмуниципальные трассы, так и уличная сеть городов и поселков, где был проведен ремонт, капремонт, реконструкция и ремонт картами.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Исполняющий обязанности первого заместителя главы региона Александр Рябченко на брифинге, посвященном итогам сезона дорожно-строительных работ, отметил, что в целом финансирование дорожной деятельности составило 10,1 миллиарда рублей.

Фото: Администрация Липецкой области
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- Из них средства национального проекта "Безопасные качественные дороги" достигли 4,4 миллиарда рублей, - подчеркнул Александр Рябченко.

Он добавил, что на региональных дорогах всего отремонтировано 57 объектов. В общей сложности планируется к сдаче 360 километров таких автотрасс. Муниципалитетам на дорожную деятельности в нынешнем году выделено свыше 3,2 миллиарда рублей. На эти деньги обновили более 170 километров дорог. Отметил Александр Рябченко и положительную динамику за последние три года в устройстве дорожного освещения, этот показатель сегодня составляет 64,1 километра автотрасс в регионе.

Особое внимание при ремонте и реконструкции дорог уделялось безопасности дорожного движения. В частности, в декабре завершится монтаж еще 14 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, всего их - 127. С их помощью за десять месяцев этого года зафиксировано штрафов на сумму 217,2 миллиона рублей, в 2020 году это показатель был гораздо ниже - 153,2 миллиона рублей. По последним данным, наблюдается отрицательная динамика по смертности на дорогах. На 22 процента сократилось общее количество ДТП в регионе по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а число погибших уменьшилось на 11,5 процента.

Александр Рябченко также напомнил, что Липецкую область в числе десяти российских регионов наградили за достижение наилучших показателей в реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году. Награду от вице-премьера России Марата Хуснуллина в Москве на крупнейшем отраслевом событии страны - Транспортной неделе - вручили главе администрации Липецкой области Игорю Артамонову.

На более чем 300 километрах региональных и муниципальных автомобильных дорог, вошедших в нацпроект, уложено более 2,5 тысячи квадратных метров асфальтобетона. Благодаря этому преобразились улицы Липецка, Ельца и города Грязи.

- Впервые до окончания года полностью законтрактованы городские объекты нацпроекта будущего года, и более 90 процентов региональных. Это даст нам возможность весной начать дорожные работы сразу, как только позволят погодные условия, - сказал Александр Рябченко.

Фото: Администрация Липецкой области
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Среди приоритетных направлений деятельности в сфере дорожного строительства и ремонта он назвал взаимодействие с жителями Липецкой области. О проблемах на трассах региона они пишут сообщения в официальные аккаунты в соцсетях профильных ведомств: просят отремонтировать дорожное полотно, высказывают пожелания сделать пешеходные переходы или установить "лежачих полицейских" на определенных участках дорог, обращают внимание на состояние ливневых канализаций и сообщают о проблемах с дорожным освещением. За год работы в Центре управления регионом обработали и проанализировали 6470 сообщений по дорожной теме. Каждое пятое сообщение от жителей региона касалось ям и выбоин на дорогах. Специалисты подразделения представили главе администрации региона подробный доклад с указанием проблемных участков дорог, после чего Игорь Артамонов выделил дополнительно 100 миллионов рублей на срочный ремонт.

В будущем году финансирование дорожной деятельности увеличится и составит 10,2 миллиарда рублей. Из них федеральные средства - 2,1 миллиарда. По предварительной оценке, в Липецкой области будет приведено в порядок 579 километров региональных и муниципальных автодорог. Строительство и реконструкцию дорожники проведут на 11 километрах, а 19 километров трасс станут освещенными.

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