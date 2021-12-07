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07.12.2021 10:40
Рубрика: Общество

В Москве 7 декабря выпадет до 15 см снега

Текст: Ирина Огилько
Согласно прогнозам синоптиков, снегопад сохранится в течение всего дня. Выпадет до 15 см снега. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

За ночь прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил до 5 см. Температура воздуха в течение дня будет повышаться и днем составит 0...+1 градус.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Комплекс городского хозяйства предупреждает, что до конца суток коммунальные службы трижды почистят от снега проезжую часть и тротуары - в первой половине дня, в 16:00, в 23:00, - а затем обработают дороги противогололедным реагентом. Водителей легковых автомобилей попросили учитывать время прохождения техники, чтобы не мешать проведению уборки.

При необходимости техника будет выходить на улицы чаще. Под особым контролем остаются пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.

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