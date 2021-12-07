В Москве 7 декабря выпадет до 15 см снега

Согласно прогнозам синоптиков, снегопад сохранится в течение всего дня. Выпадет до 15 см снега. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

За ночь прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил до 5 см. Температура воздуха в течение дня будет повышаться и днем составит 0...+1 градус.

Комплекс городского хозяйства предупреждает, что до конца суток коммунальные службы трижды почистят от снега проезжую часть и тротуары - в первой половине дня, в 16:00, в 23:00, - а затем обработают дороги противогололедным реагентом. Водителей легковых автомобилей попросили учитывать время прохождения техники, чтобы не мешать проведению уборки.

При необходимости техника будет выходить на улицы чаще. Под особым контролем остаются пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.