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07.12.2021 22:58
Рубрика: Происшествия

В Москве мужчина изнасиловал и попытался убить девушку

Текст: Сергей Бабкин

На северо-западе Москвы мужчина изнасиловал и попытался убить молодую женщину.

Фото: АГН "Москва"
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Как сообщает официальный сайт столичного ГСУ СК, инцидент произошел ночью в квартире одного из домов. Подозреваемый избил девушку и надругался над ней. Потерпевшая попыталась убежать, но агрессор догнал ее и несколько раз ударил острым предметом. Очевидцы спугнули преступника, и он скрылся. Девушке вызвали "скорую помощь", ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники СК и уголовного розыска в ходе совместной операции задержали 28-летнего подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело об изнасиловании и покушении на убийство.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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