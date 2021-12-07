В Москве назвали победителей "Премии Рунета"

В Москве состоялась 18-я церемония вручения "Премий Рунета". В конкурсе были представлены девять основных и четыре специальные номинации, отдельные награды получили победители народного голосования.

Главной новинкой премии 2021 года стало то, что одного из победителей в каждой из основных и спецноминаций определил искусственный интеллект. Специальный алгоритм был разработан в рамках хакатона АНО "Россия - страна возможностей". Обладателей еще трех статуэток определяло жюри.

Так, лауреатами премии в номинации "СМИ и массовые коммуникации" стали телеканал 360, медиахолдинг Independent Media, компания X5 Group за проект Food.ru и АО "Коммерсант".

Федеральная налоговая служба получила награду в номинации "Государство и общество", Федеральное агентство по туризму и портал Russia.travel - в номинации "Открытые коммуникации".

Сразу несколько наград получило правительство Москвы: за проект "Цифровая экосистема Москвы", за Московскую электронную школу, за проект по использованию технологий компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений, а также в номинации "Развитие внутреннего туризма".

Кроме того, достижения московских властей отметили в народном голосовании - в номинации "Где" (как лучший цифровой регион). Еще в двух номинациях народного голосования - "Кто" и "Что" - победили Дмитрий Спиридонов и Forza.

Часть победителей премии 2021 года определил искусственный интеллект

В 2021 году появилась новая номинация "Креативные индустрии". Награду получили Ассоциация профессиональных участников творческой экономики "Федерация креативных индустрий", ООО "Гэллэри Сервис", коммуникационное агентство Vinci Agency и проект по веб-инклюзии Студии Артемия Лебедева.

Кроме того, "Премию Рунета" за персональный многолетний вклад в развитие интернет-отрасли получил Михаил Сеславинский, в 2004-2021 годах возглавлявший Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать).

Всего на "Премию Рунета 2021" было подано 1097 заявок.