В Москве привились от коронавируса около 6 миллионов человек

За год прививку от коронавирусной инфекции в Москве сделали 5,7 миллиона человек, а повторную вакцинацию прошли 680 тысяч горожан. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, по данным портала стопкоронавирус.рф коллективный иммунитет в Москве достиг 72 процентов.

Год назад, напомнила заммэра, Москва стала первым городом в мире, где началась бесплатная вакцинация от ковида. Поначалу прививку могли сделать только работники конкретных отраслей, взаимодействующих с большим числом граждан. Позже возможность появилась у москвичей старшего поколения, а с января этого года - у всех желающих старше 18 лет.

Сейчас на базе городских поликлиник работают 100 пунктов вакцинации. Записаться туда можно в интернете, через мобильные приложения, по телефону или с помощью инфомата, расположенного в медучреждении. Например, в поликлинике N 62 сейчас работают три пункта. По словам главврача Анны Матвеевой, они доступпны посетителям каждый день без выходных. "Сначала у нас было не так много желающих, но постепенно их становилось все больше, - рассказала она. - Как только начали вакцинироваться родственники, знакомые, коллеги, многие стали относиться к прививке как к рядовому мероприятию".

Пациенты, которых корреспондент "РГ" встретил в поликлинике, свое решение объясняют буднично: мол, большинство родных, друзей и коллег привились, потому теперь и они пришли. Для вакцинации, напоминает Матвеева, нужны паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. О последнем горожане нередко забывают. "Чтобы потом получить QR-код, нужно чтобы и в ЕМИАС, и на сайте госуслуг были внесены данные СНИЛС, - объяснила главврач. - К нам часто обращаются по этому вопросу и говорят, что сделали прививку, отметку о вакцинации в ЕМИАС видят, но кода на госуслугах у них так и нет. Это связано с тем, что человек либо не заполнил полностью профиль на госуслугах, либо не внес туда номера СНИЛС".

По словам Анны Матвеевой, привиться в первую очередь нужно пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями, поскольку у них ослаблен иммунитет. В группе риска прежде всего пациенты с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Противопоказания, подчеркнула врач, сейчас одни - острые хронические или инфекционные заболевания. В остальных случаях можно прививаться. "Если сомневаетесь, можно проконсультироваться с лечащим врачом и понять, стоит ли прививку сделать сейчас или лучше немного подождать", - говорит Матвеева.

Москва стала первым городом в мире, где началась бесплатная вакцинация от ковида, на которую имеют право все жители старше 18 лет

Москвичи старше 65 лет, сделавшие первый компонент вакцины с 23 июня по 31 декабря, а затем полностью завершившие вакцинацию, могут получить коробку "С заботой о здоровье". В подарочный набор входят полезные для поддержания здоровья и красоты предметы: пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, биологически активная добавка "Омега-3" и витамин D3, набор косметики для ухода за кожей, зубные паста и щетка, антибактериальный гель и набор медицинских масок.

Пенсионеры, завершившие вакцинацию с 12 октября по 31 декабря или прошедшие ревакцинацию в этот период, могут до конца года выбрать вместо набора денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. На данный момент в Москве 1,4 миллиона людей старше 60 лет уже получили хотя бы один компонент вакцины.

Тех, кто еще не привился, Анна Матвеева призывает это как можно скорее сделать. "Каждый человек в ответе за собственное здоровье, но в случае эпидемии мы еще в ответе и за здоровье окружающих, - отмечает она. - Если человек чувствует, что сам справится с вирусом, тем не менее рядом с ним всегда найдутся люди с хроническими заболеваниями, ослабленные, пожилые. Если мы перестанем быть эгоистами, это нам поможет всем выжить".

Сделать прививку горожане могут и без записи - в мобильных пунктах, открытых в торговых комплексах, театрах, центрах госуслуг "Мои документы", магазинах. Один из самых крупных сейчас работает в ГУМе. В день здесь могут принять до пяти тысяч посетителей. После того как человек входит внутрь центра, он сдает вещи в гардероб и оказывается в зоне оформления документов, где заполняет анкету и информированное согласие.

Далее посетитель попадает в зону осмотра. Врач смотрит анкету, измеряет температуру, оценивает состояние и допускает или не допускает до вакцинации. После осмотра посетитель проходит в зону вакцинации, где ему делают укол. Выйдя из центра, человек забирает вещи из гардероба в окне снаружи. Вся процедура занимает в среднем от 20 до 25 минут.

Кстати

Посмотреть адреса пунктов вакцинации в Москве можно на портале mos.ru.