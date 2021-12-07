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Текст:   Ирина Огилько 
22:24 07.12.2021

В Москве с 1 января вырастет размер взноса за капремонт

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, устанавливающее минимальный размер взноса на капитальный ремонт в будущем году. Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Тарифы на ЖКУ в Москве сохранятся до лета будущего года

Согласно тексту документа, изменение внесены в постановление правительства Москвы "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы". Действующий в этом году тариф в размере 19,52 руб/ с 1 января 2022 года вырастет до 20,99 руб.

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