В Москве с 1 января вырастет размер взноса за капремонт

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, устанавливающее минимальный размер взноса на капитальный ремонт в будущем году. Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Согласно тексту документа, изменение внесены в постановление правительства Москвы "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы". Действующий в этом году тариф в размере 19,52 руб/ с 1 января 2022 года вырастет до 20,99 руб.

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