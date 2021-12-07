Новости

Путин и Байден обсудят "красные линии" 13:47
Чубайс рассказал, что изменится в российской экономике за 30 лет 13:44
Песков назвал "утками" публикации про новые санкции США к России 13:34
В Нур-Султане пройдут переговоры по Сирии 13:30
Путин проведет переговоры с премьером Греции в Сочи 13:18
Житель Майкопа осужден на семь лет за подготовку теракта 13:16
Москву очищают от снега 10 тысяч единиц техники и 71 тысяча специалистов 13:09
В Подмосковье украли спортивных лошадей для сдачи на мясо 13:03
ЦБ поддержал создание платформы по защите россиян от мошенников 12:56
Стало известно, сколько аптек могут продавать лекарства удаленно 12:43
Большинство россиян последние два-три года не летали на самолетах 12:41
Наталья Сергунина: Коллекции московских дизайнеров представят на Всемирной выставке в Дубае 12:40
Заболевшим "омикроном" запретили покидать ЮАР 12:32
В ЕС предложили сделать открытой информацию о зарплатах 12:31
Володин: Иммунитет к коронавирусу среди депутатов достиг 94% 12:31
Глава Крыма подтвердил смерть директора представительства "Аэрофлота" 12:24
Сумма штрафов Google в России превысила 50 млн рублей 12:22
Росавиация попросила пилотов не называть аэропорт Сочи Адлером 12:19
Участники будущего правительства Германии подписали коалиционный договор 12:08
Скончался испытатель вертолетов Ми, Герой СССР Гурген Карапетян 11:56
Объем кибермошенничества в России достиг исторического максимума 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 2 573 новых случая COVID-19 11:54
В Крыму начались учения морской пехоты и больших десантных кораблей 11:46
В каких районах Хабаровского края смягчат ограничения по COVID-19 11:34
Под Воронежем столкнулись 12 автомобилей 11:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
07.12.2021 13:03
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье украли спортивных лошадей для сдачи на мясо

Текст: Михаил Фалалеев

Серия краж лошадей была совершена из конно-спортивных клубов Подмосковья.

В Подмосковье мошенник взял 350 тысяч рублей за непоставленные плиты

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что еще в октябре конокрады проникли на территорию клуба в поселке Андреевка и похитили из загона пять лошадей. По словам заявившей о краже сотрудницы, породистые животные были предназначены для участия в спортивных состязаниях. Ущерб оценен в сумму более 4 миллионов рублей.

Через месяц такое же преступление совершено в поселке Поварово. Ночью с огороженной территории для выпаса украдены две лошади и два жеребенка.

Полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых, которые занимались забоем скота, торговлей мясом и продуктами его переработки. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии в их домовладении проведены обыски. Обнаружены останки похищенных животных, колбасные изделия кустарного производства и пикап со специальным прицепом для перевозки лошадей. Задержаны ранее неоднократно судимый житель Ступинского района и его сын, который находился в федеральном розыске. Один из задержанных взят под стражу, другой - под домашний арест.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США
Минцифры предложило сделать поездки на такси бесплатными для ветеранов
США отказались от обещания не расширять НАТО на восток
Депутат бундестага отверг возможность шантажа России "Северным потоком-2"
Сумма штрафов Google в России превысила 50 млн рублей
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны