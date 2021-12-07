В Подмосковье украли спортивных лошадей для сдачи на мясо

Серия краж лошадей была совершена из конно-спортивных клубов Подмосковья.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что еще в октябре конокрады проникли на территорию клуба в поселке Андреевка и похитили из загона пять лошадей. По словам заявившей о краже сотрудницы, породистые животные были предназначены для участия в спортивных состязаниях. Ущерб оценен в сумму более 4 миллионов рублей.

Через месяц такое же преступление совершено в поселке Поварово. Ночью с огороженной территории для выпаса украдены две лошади и два жеребенка.

Полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых, которые занимались забоем скота, торговлей мясом и продуктами его переработки. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии в их домовладении проведены обыски. Обнаружены останки похищенных животных, колбасные изделия кустарного производства и пикап со специальным прицепом для перевозки лошадей. Задержаны ранее неоднократно судимый житель Ступинского района и его сын, который находился в федеральном розыске. Один из задержанных взят под стражу, другой - под домашний арест.