В Рязанской области закрылась фабрика скопинской керамики

Изделия скопинских гончаров известны далеко за пределами региона. Но в этом году художники из Скопина впервые не представят свои изделия на выставке-ярмарке народных художественных промыслов России "ЛАДЬЯ. Зимняя сказка - 2021", которая будет проходить с 15 по 19 декабря в "Экспоцентре" в Москве.

На официальном сайте фабрики лаконичное сообщение: "Скопинская керамика доводит до вашего сведения, что временно не осуществляет производственную деятельность, но продолжает реализацию готовых изделий в фирменном магазине". Есть и другая новость: скопинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области в отношении генерального директора ООО "Скопинский сувенир" возбудил уголовное дело о полной невыплате заработной платы. Подключилась и прокуратура. Как пояснила "РГ" старший помощник прокурора области Юлия Ромашкина, в Скопине на одной площадке фактически существуют два предприятия: ООО "Скопинский сувенир" и ЗАО "Скопинская художественная керамика". Вместе они и образуют фабрику художественной керамики. Директор в обеих организациях один.

В сентябре этого года руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин и член Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Ирина Петина встречались со скопинскими гончарами по вопросу невыплаты заработной платы. 10 человек пожаловались им лично, и, как было установлено, права еще 22 работников были нарушены. Тогда же директор Дмитрий Катунин, проводя для высоких гостей экскурсию по предприятию, рассказывал, что оборудование требует модернизации и не позволяет производить продукцию в желаемом объеме. Но при этом заверил: мол, несмотря на имеющиеся трудности, долги по зарплатам погасит до конца сентября. Тогда задолженность за два месяца суммарно составляла около миллиона рублей.

Наступил декабрь. Как рассказала "РГ" главный художник фабрики Наталья Годовикова, работники не получают зарплату уже почти полгода. По ее словам, на фабрику приходили судебные приставы, изымали часть готовой продукции, в том числе авторские работы стоимостью по несколько тысяч. В результате в ноябре она получила выплату - 52 рубля 70 копеек. У других и того меньше - 28-30 рублей. Люди прикинули, что все вместе они получили меньше тысячи рублей.

Если ситуация изменится, многие художники готовы вернуться на фабрику

Следователи выяснили, что директор "располагал финансовыми ресурсами и реальной возможностью для погашения задолженности перед работниками организации", когда речь еще шла о долге за два месяца. В уголовном деле речь о долгах перед тремя работниками на сумму 300 тысяч рублей. "Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, целей и мотивов действий подозреваемого", - сообщили в СУ СК. Прокуратура, в свою очередь, рассматривает жалобы четверых человек на сумму около 200 тысяч. Помимо долгов по зарплате имеются миллионные задолженности за электричество и коммунальные услуги

Примечательно, что скопинская керамика востребована и сегодня даже в условиях пандемии и падения турпотока. Дело в том, что на фабрике помимо уникальных авторских работ изготавливается довольно большой ассортимент ширпотреба: вазоны и цветочные горшки, садовые скульптуры, конечно, сувениры и прочее.

- Ширпотреб - это хлеб. Это та самая тачка, которая везет все остальное. Но ведь и здесь сложная технология. В нем тоже до 80 процентов ручного труда, - поясняет Наталья Годовикова.

Как рассказали на фабрике, отгрузка заказчикам этих изделий не прекращалась ни на месяц. Да и сам директор в разговоре с руководителем СУ СК признавался, что не хватает мощностей и рабочих рук, чтобы выполнить все заказы. В конце прошлого века на фабрике работали примерно 160 человек. Сейчас осталось менее трети от этого количества. Первыми начали уходить художники, когда зарплаты у них упали в разы. Сегодня авторы с именами получают меньше литейщиков. Порой их заработки не дотягивали даже до прожиточного минимума. К слову, некоторым художникам долг по зарплате отдавали... глиной.

- Все началось с приватизации, - уверена народный художник РФ, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства Татьяна Голованова, с 1988 года бывшая главным художником скопинской керамики. - Новые хозяева начали гнать массовку. Да, это тоже серьезное производство, ширпотреб всегда был. Но сейчас важно сохранить фабрику. Без нее промысел многое теряет. Исчезает творческое общение, активная выставочная деятельность, художественные советы, конкурсы, что приводит к деградации и упадку промысла. Здесь должна быть государственная поддержка. Субсидий недостаточно - это высокозатратное производство. Нужен статус особо ценного объекта культуры.

Художники жалуются, что отношение к ним на фабрике "неуважительное - это мягко сказать". При этом многие готовы вернуться, если ситуация изменится. Директор фабрики говорит, что уже два года предприятие терпит убытки. К тому же уволились далеко не только художники, но и специалисты из цехов. Как итог - заказы делать зачастую некому. "Сказали бы по-человечески: мол, потерпите столько-то времени, мы предпринимаем то-то и то-то. Поверьте, у нас люди терпеливые, понимающие, мы бы не ушли, - говорят мастера. - Но ведь нас за людей перестали считать".

Ситуация со скопинской керамикой рассматривалась на самых разных уровнях власти. В областном правительстве подтвердили "РГ", что вроде бы нашелся инвестор, готовый не дать погибнуть рязанскому бренду. Но подробности пока не разглашаются.

- Нужен человек, который понимает всю сложность технологии производства и насколько высоко мастерство здешних специалистов. А люди вернутся, - уверена Наталья Годовикова.