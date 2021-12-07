За убийство муромского таксиста задержали нижегородца

Под Владимиром двум жителям Нижегородской области предъявили обвинение в убийстве таксиста и завладении его автомобилем.

По информации следственного управления СК РФ по Владимирской области, сообщение о пропаже 54-летнего таксиста из города Мурома поступило в местный следственный отдел 18 ноября. Что случилось с мужчиной, выяснилось довольно быстро: в начале декабря следственно-оперативная группа в составе сотрудников уголовного розыска и СК установила подозреваемых в преступлении, а также задержала их в Тамбовской и Рязанской областях.

- По версии следствия, 17 ноября двое жителей Нижегородской области вызвали в Муроме такси для поездки в город Касимов Рязанской области. По дороге они потребовали остановить машину у лесополосы. Один из пассажиров вывел водителя в лес, привязал его к дереву, после чего нанес мужчине не меньше 16 ножевых ранений, - рассказала официальный представитель регионального СУСК Мария Серова.

Водитель такси скончался на месте происшествия, нападавшие скрылись на его машине. После задержания они свою вину полностью признали.

33-летнему нижегородцу предъявлено обвинение в убийстве и неправомерном завладении автомобилем группой лиц, его 25-ленему подельнику - только в завладении автомобилем.

Обоих суд по ходатайству следствия отправил под арест.