На Колыме 50-градусные морозы нарушили транспортное сообщение

В Магаданской области во вторник частично ограничено автобусное сообщение между муниципалитетами. Причиной стали 50-градусные морозы. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Ограничения введены во избежание опасных и аварийных ситуаций, которые могут возникнуть при таких температурах.

Так, пока приостановлено движение рейсовых автобусов между Магаданом и Сусуманом, Мяунджей, Омсукчаном, Сеймчаном и Синегорьем. Транспорт выйдет на маршруты, когда температура повысится до минус 40 градусов.