На Сахалине началась эвакуация экипажа севшего на мель сухогруза

В сахалинском Холмске спасатели начали эвакуацию моряков с севшего на мель сухогруза Xing Yuan. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Помощь в снятии членов команды с борта судна запросил капитан сухогруза. Эвакуируют большую часть экипажа, несколько человек, вероятнее всего, останутся на судне для обеспечения безопасности", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства региона Владимира Сидоренко.

На берегу моряков уже ждут специалисты Роспотбребнадзора. Они возьмут у них анализы на коронавирус.

По словам Владимира Сидоренко, с улучшением погоды к работе приступят водолазы. Им предстоит обследовать корпус судна и измерить глубину. Только после этого специалисты решат, каким образом снимать сухогруз с мели.

"На данный момент утечек не зафиксировано, пробоин в корпусе нет. Держим ситуацию на контроле", - добавил зампред.

Напомним, 6 декабря во время шторма сухогруз Xing Yuan, который ходит под флагом Сьерра-Леоне, сел на мель вблизи Холмска. На его борту находятся 12 моряков из Китая. Груза на судне нет, в танках 103 тонны топлива. По факту ЧП Следственный комитет РФ и прокуратура проводят проверку.