На Сахалине начали подготовку к эвакуации экипажа севшего на мель судна

Во второй половине вторника спасатели планируют начать эвакуацию моряков с сухогруза Xing Yuan, который 6 декабря сель на мель вблизи сахалинского Холмска. Ожидается, что к этому времени в районе операции улучшится погода. Об этом сообщил областной главк МЧС.

Тогда же специалисты региональной Морспасслужбы приступят к обследованию аварийного судна. Пока утечки топлива не наблюдается, тем не менее вокруг сухогруза предполагается установить боновые заграждения. Сейчас на месте происшествия работают шесть спасателей, на вооружении которых три единицы техники.

Напомним, в понедельник при снятии с якоря во время шторма сухогруз Xing Yuan, который ходит под флагом Сьерра-Леоне, выбросило на берег в 50-ти метрах от набережной Холмска. На его борту находятся 12 моряков из Китая. Груза на судне нет, в танках 103 тонны топлива.

По факту ЧП Сахалинский следственный отдел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР и транспортная прокуратура проводят проверку.