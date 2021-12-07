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07.12.2021 06:31
Рубрика: Власть

Новые бомбардировщики Су-34 поступили на вооружение ВВО

Текст: Ольга Журман
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В авиачасть объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа, дислоцированную в Хабаровском крае, поступили новые истребители-бомбардировщики Су-34, сообщила "РГ" пресс-служба округа.

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"В ближайшее время многоцелевые самолеты будут задействованы в учебно-тренировочных полетах в зимнем периоде обучения", - говорится в сообщении.

Справка "РГ"

Су-34 - российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Его отличительным качеством является то, что он может вести бой в одиночку, без самолета сопровождения благодаря уникальным технологиям - ведения воздушного боя с задней полусферы с помощью специальной бортовой РЛС заднего обзора. На вооружении самолета, кроме ракет на внешней подвеске и бомб, находится 30-миллиметровая пушка ГШ-30-1. Боевая нагрузка составляет около восьми тонн. Дальность полета до 4000 километров, а максимальная скорость - до 1900 км/ч.

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