В ЕАО хирургическое отделение больницы закрыли из-за COVID-19

В Биробиджане по постановлению главного санитарного врача Еврейской автономии на карантин из-за коронавируса закрыли хирургическое отделение областной больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как пояснила главный врач областной больницы Елена Стороженко, пациенты, поступившие в хирургическое отделение раньше, продолжат лечение там, но прием больных временно прекращен.

По соглашению между правительством ЕАО и министерством здравоохранения Хабаровского края пациентов, которым требуется экстренная помощь, будут транспортировать территориальный центр медицины катастроф. Если потребуется, для этого задействуют санитарную авиацию.