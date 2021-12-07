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07.12.2021 10:11
Рубрика: Общество

В Приморье минувший ноябрь стал самым теплым за 72 года

Текст: Ольга Журман

Ноябрь этого года оказался экстремально теплым и влажным на значительной территории Приморского края, сообщает Примгидромет.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Температура воздуха оказалась на 2,5-5 градусов выше средних многолетних значений. Во Владивостоке 29 ноября был установлен новый абсолютный максимум температуры для этой даты - +7,3 градуса. Предыдущий рекорд (+6,6 °С) был зафиксирован более 70 лет назад - в 1949 году.

"Сочетание повышенного температурного фона и значительного избытка осадков в ноябре встречается редко. В Приморье за последние 40 лет отмечалось всего два случая с аномально теплой погодой - в 1990-м и 2004-м годах", - говорится в сообщении.

Более того, и вчера в большинстве районов края среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-13 градусов, только на северо-востоке была близка к стандартным значениям.

- В тропосфере над нашим регионом доминирует широтный перенос воздушных масс, практически блокирующий проникновение холодного арктического воздуха из районов Якутии далеко на юг. Отсюда и аномально высокие дневные и ночные температуры на всей территории Приморья, - объяснил глава Примгидромета Борис Кубай.

Некоторое похолодание синоптики обещают с 10 декабря, а примерно с 20-го морозы станут ощутимыми.

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